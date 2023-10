Czym są wakacje? Według nas to przede wszystkim słońce, zabawa, odpoczynek i… odkrywanie nowych smaków. Czy musisz wyjechać za granicę, żeby spróbować dań z kuchni włoskiej lub greckiej? Nie! W te wakacje egzotyczne potrawy są w zasięgu ręki! Mateusz Gessler wraz z siecią Centrów Handlowych Pasaż Tesco zabierają nas w niezwykłą kulinarną podróż!

Pasaże Tesco postanowiły zabrać nas w PODRÓŻ KULINARNĄ z Mateuszem Gesslerem. Odwiedzając różne zakątki świata, można je poznawać na rozmaite sposoby – poprzez podziwianie zabytków oraz eksplorowanie zasobów muzeów i galerii, ale także, a może nawet przede wszystkim, dzięki potrawom lokalnej kuchni. Z tego powodu Pasaże Tesco podpowiadają, jak tego lata „ugryźć” Europę!

Przepis na La spanakopita

Nasza kulinarna wyprawa rozpoczyna się w Grecji. Świeże warzywa i owoce, aromatyczne zioła, ryby i owoce morza – grecka kuchnia uważana jest za jedną z najzdrowszych na świecie. Stąd też przepis na: „La spanakopita”, czyli „ciasto szpinakowe”. Greckie, pikantne ciasto ze szpinakiem i serem feta sprawdzi się podczas garden party albo, jako przystawka na romantycznej kolacji. Prawda jest taka, że temu daniu nikt się nie potrafi oprzeć!

La spanakopita

Składniki:

500 g świeżego szpinaku

8 liści ciasto filo

2 cebule

150 g ser feta casa azzurra

2 jajka

50 g ricotty

Natka pietruszki

1 łyżka czubata mąki pszennej

Sól i pieprz

250 ml oliwy z oliwek

Papier do pieczenia

Jak to zrobić?

Siekamy liście szpinaku i natkę pietruszki. Następnie kroimy w kostkę cebulę. Na patelni na oliwie z oliwek podsmażany cebulę. Gdy się zeszkli, dodajemy szpinak i smażymy przez 2-3 min. Szpinak i cebulę odkładamy na bok, aby wystygły. W miseczce mieszamy szpinak z cebulą oraz posiekaną pietruszkę. Dodajemy rozdrobnioną fetę i ricottę, oliwę, sól, pieprz i 2 jajka, a następie mieszamy. Bierzemy liść ciasta filo i delikatnie rozprowadzamy na nim oliwę z oliwek za pomocą kuchennego pędzla. Wkładamy farsz na boku na jednym roku i zalepiamy metodą na trójkąt. Wstawiamy do piekarnika nagrzanego do 180 stopni na około 20 min. Gotowe!

Przepis na Ossobuco alla milanese

Kolejny przystanek Kulinarnej podróży z Pasażami Tesco to Włochy. Wiele osób nie słyszało o „Ossobuco alla milanese”, a szkoda! To jedno z najlepszych dań z kuchni włoskiej, chociaż nie przypadnie do gustu wegetarianom :). Dlaczego? Ponieważ ossobuco znaczy „kość z dziurką”, a kluczem tego dania jest… szpik! Gwarantujemy, że gdy raz spróbujesz ten włoski przysmak, po prostu się w nim zakochasz!

Ossobuco alla milanese

Składniki:

1 kg giczy cielęcej krojonej w plastrach

200 ml oliwy z oliwek

250 ml rosołu

2 cebule

3 liście laurowe

1 marchew

3 gałązki selera naciowego

150 ml białego wina wytrawnego

500 g pomidorów pelati

Sól i pieprz

1 cytryna

3 ząbki czosnku

Natka pietruszki

Mąka pszenna do obtoczenia mięsa

Jak zrobić?

W rozgrzanym soterniaku (garnek z grubym dnem) obtaczamy mięso w mące. Otrzepujemy. Smażymy na kolor gicz przez około 3 minuty. W tym czasie obieramy marchewkę i seler, następnie kroimy w cienkie plastry. Obieramy i siekamy cebulę. Wyjmujemy gicz z garnka. Do tego samego garnka dodajemy cebulę, marchew i seler, sól i pieprz oraz liście laurowe. Smażymy przez około 5 minut, aż wszystko się zeszkli. Dolewamy białe wino. Jak wino się zagotuje to dodajemy bulion. Gdy bulion zacznie bulgotać, należy z powrotem dodać mięso i gotować je przez godzinę. W tym czasie kroimy pomidory w kostkę i dodajemy do mięsa. Dodajemy sól i pieprz. Po godzinie sprawdzamy, czy mięso jest miękkie. Podajemy mięso polane sosem oraz salsą.

Przepis na salsę:

Siekamy bardzo cienko natkę pietruszki oraz czosnek. Przekładamy do miseczki i dodajemy kilka kropli cytryny oraz startą skórkę z cytryny do smaku. Dodajemy odrobinę oliwy z oliwek.

