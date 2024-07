Kuchenne triki i sztuczki ułatwiają gotowanie i pracę w kuchni. Dzięki nim problem przesolonej zupy, jajek, które nie chcą odejść od skorupki ani panierka odpadającą podczas smażenia nie są już żadnym utrudnieniem.

Reklama

Do kuchennych sztuczek można użyć takich produktów i przedmiotów, jak: ręcznik kuchenny, surowy ziemniak czy soda oczyszczona.

Krojenie cebuli bez łez – biały ocet

Biały ocet sprawi, że podczas krojenia cebuli nie będziesz ronić łez. Odrobinę octu wylej na drewnianą deskę do krojenia i wetrzyj go ręcznikiem kuchennym w strukturę deski. Ocet zneutralizuje intensywną woń cebuli i sprawi, że olejki eteryczne nie dotrą do twoich oczu, a ty nie będziesz łzawić.

Sprawdzanie świeżości jajka – woda

Świeżość surowego jajka sprawdzisz, delikatnie wrzucając je do wysokiej szklanki wypełnionej zimną wodą. Jeżeli jajko opadnie na dno szklanki, nadaje się do zjedzenia. Na skorupce jajka są pory, przez które z czasem przedostaje się powietrze. Im starsze jest jajko, tym więcej powietrza ma pod skorupką.

Zobacz także

Soda oczyszczona ułatwiająca obieranie jajek

Soda oczyszczona ułatwi obieranie ugotowanych jajek, z których trudno zdjąć skorupkę. Do garnka wlej około 1,5 l wody i wsyp łyżkę sody oczyszczonej. Całość zagotuj. Po zagotowaniu wodę zdejmij z palnika i włóż do niej jajka na 10-12 minut. Następnie obierz jajka.

Ratunek dla przesolonej zupy – surowy ziemniak

Przesolona zupa niekoniecznie musi oznaczać zepsuty obiad. Możesz ją uratować, dodając do garnka obranego i przekrojonego na pół ziemniaka. Ziemniak wchłonie nadmiar soli i sprawi, że zupa będzie nadawać się do jedzenia.

Schłodzona panierka nie spadnie podczas smażenia na rozgrzanym oleju

Jeżeli podczas smażenia masz problem z odpadającą z kotletów panierką, włóż surowe, panierowane mięso do lodówki na 40-45 minut. Po tym czasie smaż kotlety na rozgrzanym tłuszczu. Panierka lepiej przywrze do mięsa i nie będzie odpadać.

Dłużej świeża sałata dzięki papierowym ręcznikom

Jeżeli chcesz, aby sałata nie traciła witamin i nie więdła, nie krój jej metalowym nożem, a rwij palcami. Możesz też dłużej zachować chrupkość sałaty. Włóż ją do plastikowej miski, na wierzchu połóż kawałek ręcznika kuchennego a całość owiń folią spożywczą. Ręcznik kuchenny wchłonie wilgoć i pomoże dłużej zachować świeżość liści sałaty.

Gotowanie mleka bez przywierania do garnka, dzięki zimnej wodzie na dnie

Woda rozwiąże problem przywierającego do ścianek garnka mleka. Przed wlaniem mleka, garnek wypłucz w zimnej wodzie. Odrobinę wody zostaw na dnie garnka, dodaj mleko i gotuj jak zwykle.