Przepis na guacamole czyli jak zrobić pastę z awokado

Pasta z awokado to wyśmienity dodatek do kanapek, sałatek oraz przekąsek. Guacamole było znane już w czasach Azteków. Przygotowywano je wówczas z awokado, soli i limonki. Obecnie jest to nieodłączny element kuchni meksykańskiej. Guacamole można wzbogacać o różne składniki, eksperymentować z jego konsystencją oraz ostrością i smakiem – wedle własnych upodobań.