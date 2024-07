Hummus to zdrowa pasta, którą możemy smarować pieczywo. W jej skład w wersji podstawowej wchodzi: ugotowana ciecierzyca, tahina (pasta sezamowa), oliwa, czosnek, sok z cytryny i sól.

Oprócz tego, że hummus jest pysznym smarowidłem, jest również bardzo zdrowy. Zawiera dużo białka, błonnika i cennych dla organizmu witamin. Osoba będąca na diecie odchudzającej może bez obaw włączyć go do jadłospisu. W 100 g gotowej pasty znajduje się około 200 kcal. Jedzony w niewielkich ilościach i z lekkostrawnymi dodatkami hummus nie tuczy.

Hummus jest potrawą kuchni bliskowschodniej. Do Europy przywędrował stosunkowo niedawno. W ostatnich latach stał się tu bardzo popularny, a nawet modny.

Cieciorka, ciecierzyca, groch włoski – co to jest?

Ciecierzyca jest rośliną strączkową, doskonałą do wszelkiego rodzaju past, musów, zup. Jest głównym składnikiem hummusu i falafeli. Nazywana jest również grochem włoskim, dzięki czemu możemy mieć większe wyobrażenie co do jej smaku, który jest bardzo delikatny, neutralny, maślany, delikatnie słodki i orzechowy. Cieciorka to małe beżowe kuleczki (odmiana Kabuli) lub mniejsze zielone, czarne, czerwone (odmiana Desi), które przed gotowaniem trzeba namoczyć.

Korzyści płynące z jedzenia hummusu

Ponieważ główny składnik hummusu – ciecierzyca jest bogata w wiele cennych dla organizmu składników odżywczych, jedzenie tej pasty ma dobroczynny wpływ na zdrowie. Hummus jest lekkostrawny i bardzo odżywczy, dlatego polecany jest w przypadku każdej diety oraz kobietom w ciąży. Ponieważ zawiera spore ilości błonnika, reguluje pracę układu pokarmowego, a lepsze trawienie to dobre samopoczucie. Zawarte w hummusie białko dostarcza energii oraz wpływa korzystnie na układ kostny i mięśniowy. Z tego względu jest to również cenne źródło tego składnika w diecie wegańskiej. Rośliny strączkowe pomagają utrzymać poziom cholesterolu w ryzach. Dlatego jedząc hummus zmniejszamy ryzyko miażdżycy. Tahina – czyli pasta z ziaren sezamu jest cennym źródłem żelaza.

Pamiętajmy, że włączenie do jadłospisu jedynie dipu z cieciorki i sezamu nie zapewni nam życia bez chorób. Dbając o zdrowie należy stosować pełnowartościową, zbilansowaną dietę oraz dbać o ciało poprzez regularną aktywność fizyczną.

Z czym jeść i jak zrobić hummus – przepis

Hummus można jeść ze wszystkimi rodzajami pieczywa, stosować jako dip do różnego rodzaju przekąsek i warzyw. Doskonale smakuje z suszonymi i świeżymi pomidorami, oliwkami, orzeszkami, natką pietruszki oraz świeżymi ziołami. Możemy zmieniać jego smak i kolor dodając np. kurkumę, słodką paprykę czy świeżą kolendrę.

Hummus można przygotować również z cieciorki w puszce, jednak jeżeli zależy nam na pełnowartościowych składnikach w diecie i idealnej konsystencji tej pasty – używajmy zawsze samodzielnie ugotowanego ziarna.

Składniki:

1 szklanka suchej ciecierzycy,

2 łyżki soku z cytryny

1 szklanka jasnej pasty tahini,

1/3 szklanki bardzo zimnej wody,

4 ząbki czosnku,

2 łyżeczki sody oczyszczonej,

sól lub sos sojowy.

Czas przygotowania: 60 minut

Stopień trudności: łatwe

Sposób przygotowania:

1. Ciecierzycę moczymy na noc w dużej ilości wody z jedną łyżeczką sody. Rano wylewamy wodę i dokładnie płuczemy ziarna pod bieżącą wodą.

2. Zalewamy świeżą wodą, dodajemy łyżeczkę sody i gotujemy około 40 minut, bez przykrywki, na wolnym ogniu usuwając zbierającą się na powierzchni pianę. Jeżeli pojedyncze ziarnko z łatwością rozgniecie się w palcach i będzie miało miękki środek jest to sygnał, że cieciorka jest ugotowana właściwie.

3. Do dużej i szerokiej miski wsypujemy ugotowane, odcedzone i dokładnie wypłukane ziarenka, dodajmy wszystkie składniki oprócz wody. Blendujemy wszystko na gładką masę.

4. Gdy pasta będzie miała jednolitą konsystencję, wlewamy powoli wodę, ciągle blendując. Dzięki temu hummus będzie jedwabisty.

5. Pasta jest gotowa. Możemy przechowywać ją w lodówce przez około 5 dni. Wierzch polewamy oliwą – dzięki temu zachowa świeżość i nie wyschnie.

Smacznego!