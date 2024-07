Pasta jajeczna i jej odmiany: z tuńczykiem, ze szczypiorkiem, pasta jajeczna bez majonezu

Pasta jajeczna to prosty sposób na śniadanie lub kolację. Do jej przygotowania potrzeba jajek, przypraw i ulubionych składników. Często wykorzystywane przepisy to te na pastę jajeczną ze szczypiorkiem, tuńczykiem lub serem. Ciekawy jest też przepis na pastę jajeczną bez majonezu.