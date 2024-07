Pasta oliwkowa, zwana też tapenadą jest świetnym dodatkiem na przepyszne i oryginalne kanapki lub grzanki. Zachwycają się nią zarówno dorośli, jak i dzieci. Wykorzystywana jest także jako dodatek do sałatek, ryb lub mięs. Niektórzy stosują ją także do różnego rodzaju makaronów.

Tapenada - prosty przepis na pastę z czarnych oliwek

Pasta z czarnych oliwek (tapenada) jest świetnym pomysłem na przekąskę w trakcie imprezy. Niepowtarzalny smak przekąski tkwi w dobrze doprawionych oliwkach. Jak zrobić pastę do smarowania pieczywa?

Składniki:

czarne oliwki (200 g),

papryka chili (1 sztuka),

czosnek (2 ząbki),

natka świeżej pietruszki,

ocet balsamiczny (3 łyżki),

oliwa (4 łyżki),

sól,

wybrane pieczywo.

Sposób przygotowania:

Czarne oliwki drobno posiekaj lub rozdrobnij za pomocą miksera. Do zmiksowanych oliwek dodaj posiekaną ostrą paprykę chili i czosnek przeciśnięty przez praskę. Całość delikatnie wymieszaj za pomocą drewnianej łyżki, a następnie dodaj rozdrobnioną natkę pietruszki, sól, oliwę i ocet balsamiczny. Pastę ponownie wymieszaj do uzyskania jednolitej konsystencji i odstaw do lodówki najlepiej na całą noc. Na drugi dzień tapenadę podawaj ze świeżym pieczywem lub ciepłymi grzankami.

Smacznego!