Choroba Kawasakiego to choroba wieku dziecięcego, w której układ odpornościowy nie reaguje w sposób prawidłowy. Atakuje on własne naczynia krwionośne, najczęściej tętnice wieńcowe. Zmniejszony przepływ krwi do komórek serca prowadzi do coraz mniejszej wydajności tego narządu i może skutkować nawet zawałem.

Choroba Kawasakiego – przebieg

Naczynia wieńcowe, które dostarczają składniki odżywcze i bogatą w tlen krew do serca, w czasie patologicznych zmian, zachodzących podczas choroby Kawasakiego, mają zaburzoną pracę. Przepływ krwi, która transportuje do serca niezbędne składniki, znacząco się zmniejsza i wydajność narządu drastycznie spada. Tworzą się tętniaki i skrzepliny naczyń wieńcowych, które prowadzą do zawału serca.

Objawy w ostrej fazie choroby Kawasakiego

Najważniejszym objawem klinicznym, który pojawia się przy chorobie Kawasakiego są zmiany jakie zachodzą w naczyniach wieńcowych. Są to tętniaki i skrzepliny. Pojawia się także niedokrwienie narządów.

Wśród objawów, które można zaobserwować gołym okiem, w chorobie Kawasakiego występują:

bardzo wysoka gorączka (dochodząca nawet do 40 stopni Celsjusza), która utrzymuje się dłużej niż 5 dni i której nie da się zbić za pomocą antybiotyków;

zapalenie spojówek, objawiające się tylko poprzez zaczerwienienie oka, bez wysięku ropy i bolesności – często zapaleniu towarzyszy światłowstręt;

wysypka polimorficzna, objawiająca się w postaci plamek, grudek (przypominających objawy odry) oraz pokrzywce, na tułowiu oraz kończynach;

zmiany w obrębie jamy ustnej: przekrwienie błony śluzowej ust, „malinowy język”, popękane i suche wargi;

zmiany skórne, które występują na kończynach: rumienie zarówno skóry dłoni jak i podeszwy stóp, obrzęki kończyn górnych i dolnych, łuszczenie się naskórka dookoła paznokci.

Atypowa postać choroby Kawasakiego

Opisana wyżej, klasyczna postać choroby Kawasakiego, nie jest jedyną formą jaką przybiera schorzenie. Nie wszystkie objawy muszą występować, aby móc zdiagnozować u dziecka tę chorobę. Atypową postać choroby Kawasakiego można podejrzewać u dziecka, które nie skończyło jeszcze 5 lat i gorączkuje od pięciu dni bez wyraźniej przyczyny.