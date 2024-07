Borówka amerykańska – właściwości dla zdrowia i urody

Borówka amerykańska jest owocem, który zawiera bardzo dużo witamin z grupy A, B, C i E. Roślina pochodzi z Ameryki Północnej i jest wysoko rosnącym krzewem (porównywalnym do porzeczki czy agrestu), dlatego nazwana jest także borówką wysoką. Owoce tej rośliny są często dodawane do wypieków czy przetworów, dzięki swoim szczególnym, prozdrowotnym właściwościom.