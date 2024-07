Migdałowy spód, mocno cynamonowe jabłka z delikatnym smakiem skórki pomarańczowej i chrupiąca kruszonka. Jeśli jesteście niecierpliwi, możecie użyć gotowych prażonych jabłek, potem wystarczy już tylko dodać przyprawy, rodzynki, wymieszać i całość rozłożyć na cieście. Taka wersja dla leniwych będzie równie smakowita!

Reklama

spód

250 g mąki

150 g masła

Zobacz także

100 g cukru

50 g mielonych migdałów

1 jajko

jabłka

1 kg jabłek

łyżka cynamonu

szczypta imbiru

skórka starta z jednej pomarańczy

cukier waniliowy

100 g rodzynek

kruszonka

100 g masła

100 g mąki

50 g cukru

50 g mielonych migdałów

Jabłka obieramy, pozbywamy się gniazd nasiennych i kroimy w drobną kostkę. Wrzucamy do garnka, dodajemy cynamon, imbir, skórkę startą z pomarańczy, cukier waniliowy i dusimy, często mieszając, aż jabłka zaczną przypominać gęstą konfiturę (potrwa to ok. 10-15 minut). Na koniec dodajemy rodzynki.

Składniki na spód wyrabiamy energicznie i tak przygotowanym ciastem wylepiamy prostokątną blachę o wymiarach ok. 20x28 wyłożoną papierem pergaminowym.

Składniki na kruszonkę rozcieramy palcami do momentu uzyskania efektu mokrego piasku.

Na tak przygotowany spód wykładamy jabłka, na nich rozsypujemy całą kruszonkę (aby była chrupiąca, najlepiej nabierać część sypkiego ciasta w garść, zacisnąć, aby się skleiło i delikatnie kruszyć nad blachą).

Całość wstawiamy do piekarnika nagrzanego do 180 C na ok. 50 minut.

Poleca Paweł Płaczek autor bloga takemycake.eu

Reklama

Szarlotka z migdałami