Liszaj u dziecka musi ustąpić samoistnie, najczęściej dzieje się to w ciągu roku od zachorowania. W tym czasie skórę należy pielęgnować i nawilżać, czasem konieczne będzie też podawanie malcowi środków przeciwbólowych.

Przyczyny liszaja płaskiego u dziecka

Do tej pory nie można z całą pewnością stwierdzić, co wywołuje liszaj płaski. Z zachorowaniem specjaliści łączą alergie, atopowe zapalenie skóry i astmę. Najczęściej choroba atakuje wiosną i latem, kiedy w środowisku jest najwięcej alergenów, np. pyłków. Alergie prowadzące do wystąpienia liszaja u dziecka mogą powodować też leki i niektóre substancje chemiczne. Szczególną uwagę należy zwrócić na skład kosmetyków do pielęgnacji malca. Według badań najczęściej chorują dzieci w wieku od 5 do 10 lat. Liszaj u dziecka może pojawić się też w wyniku reakcji obronnej organizmu na uczulające czynniki.

Zmiany skórne i płytki paznokciowej – objawy liszaja płaskiego u dziecka

Liszaj u dziecka objawia się przeważnie zmianami skórnymi albo zmianami w obrębie płytki paznokcia. Skóra swędzi, jest wyraźnie przesuszona, zmiany skórne mogą występować pasmami. Liszaj u dziecka pojawia się na nogach, tułowiu, w okolicach genitaliów i po wewnętrznej stronie nadgarstków. Bywa, że choroba nie objawia się zmianami skórnymi, a atakuje wyłącznie płytkę paznokcia. Objawy liszaja to wówczas pogrubione, rozdwajające się paznokcie o nieregularnej strukturze. Czasem też zmieniają kolor i się deformują.

Leczenie liszaja u dziecka – pielęgnacja zmian skórnych przez cały czas trwania choroby

Na liszaja płaskiego nie ma lekarstwa, które zlikwidowałoby chorobowe zmiany na skórze czy płytki paznokcia. Można jedynie czekać, aż objawy same ustąpią. Nie znaczy to jednak, że nic nie można zrobić, tym bardziej że skóra przecież swędzi. Zaleca się stosowanie na przesuszone miejsca preparatów nawilżających, a większe czy bardziej uporczywe zmiany można zabezpieczyć jałowym opatrunkiem. Jeśli malec odczuwa ból, do terapii można włączyć też leki przeciwbólowe, jednak tylko wówczas, gdy ich dawkowanie będzie nadzorował lekarz. Liszaj u dziecka trwa zazwyczaj od 3 miesięcy do roku, a gdy zaatakuje paznokcie – nawet 2,5 roku.

