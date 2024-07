Naczynia do kuchenki indukcyjnej powinny mieć płaskie dno wykonane z materiału ferromagnetycznego np. stali nierdzewnej. Ich średnica musi idealnie odpowiadać średnicy pól indukcyjnych na płycie.

Kuchenka indukcyjna (a dokładnie jej pola indukcyjne), działa na zasadzie zmiennego pola elektromagnetycznego, inaczej indukcji. Pole zmienia się bardzo szybko, dzięki czemu na dnie garnka powstają prądy wirowe, które rozgrzewają naczynie i jego zawartość. Pole bez garnka pozostaje chłodne.

Dno naczyń do kuchni indukcyjnej - jakie powinno być?

Dno garnków przeznaczonych do kuchni indukcyjnej powinno być wykonane z ferromagnetyku, tj. tworzywa, które w wyniku zmiennego pola magnetycznego rozgrzewa się. Na spodzie garnka nie powinny znajdować się żadne wgłębienia ani wytłoczenia np. logo producenta. Płaskie dno zapewnia równomierne rozchodzenie się ciepła i zmniejsza ilość energii potrzebnej do podgrzewania posiłków na kuchence indukcyjnej. Popularne i użyteczne rozwiązanie to garnki pyzy, których dno jest węższe niż samo naczynie. Przy zakupie najlepiej samemu sprawdzić, czy jest ono przeznaczone do użytku na płycie indukcyjnej. Można to zrobić, szukając oznaczenia na garnku. Ma kształt szlaczka stworzonego z podłużnych pętli. Innym rozwiązaniem jest też przyłożenie magnesu do dna naczynia. Jeśli przyciągnie go, oznacza to, że idealnie nadaje się do kuchenki i garnek zostanie przez nią wykryty.

Średnica garnków do kuchni indukcyjnej

Pole znajdujące się na większości płyt indukcyjnych nie zajmuje całej jej powierzchni. Ma konkretne miejsca, na których stawia się naczynia. Garnki przeznaczone do indukcji powinny mieć średnicę dokładnie dopasowaną do powierzchni pól na kuchence. Naczynia o mniejszym dnie mogą nie zostać przez nią wykryte. Większe nie nagrzeją się w części, która będzie wystawała poza pole.

Naczynia do kuchni indukcyjnej – z jakiego tworzywa powinny być wykonane

Tworzywo, z którego wykonano naczynie do indukcji powinno być inne niż aluminium, szkło oraz miedź. Najbardziej popularne są garnki zrobione ze stali nierdzewnej. Dostępne są też ceramiczne naczynia indukcyjne z dnem, które wykryje kuchenka indukcyjna. Kupując je, warto zwrócić uwagę, czy ma spód wykonany z ferromagnetyku. Istotne jest, aby przykrywki i rączki nie przewodziły ciepła. Dzięki temu, zestawiając garnek z płyty lub zdejmując przykrywkę, nie ma ryzyka poparzenia się. Dobrze, by pokrywka miała otwór do usuwania pary.