Ewa Skibińska o nieudanym powiększeniu ust: "Ciało zaczęło odrzucać „materiał". Trafiłam do lekarza..."

Choć wielu widzów nadal może kojarzyć Ewę Skibińską przede wszystkim z roli Teresy z "Pierwszej miłości", to po latach aktorka pojawiła się także w hitowych serialach popularnych gigantów VOD — Netflixa oraz HBO. Najpierw artystka zagrała w "Ślepnąc od świateł" na podstawie prozy Jakuba Żulczyka, rozbudzając ciekawość fanów. Jednak po kolejnej produkcji, "W głębi lasu" rzadko kto mówił o jej aktorskich umiejętnościach. Większość widzów skupiła się na... ustach Ewy Skibińskiej. W sieci pojawiły się mało eleganckie uwagi na temat zmiany w wyglądzie aktorki. Gwiazda poruszyła ten bolesny temat w rozmowie z "Wysokimi Obcasami".

Ostatnio na łamach "Wysokich Obcasów" pojawił się głośny wywiad z Ewą Skibińską. Aktorka, która w lutym skończyła 60 lat, już na wstępie przyznała, że ma duże obawy w związku z rozmową. Gwiazda przyznała, że boi się mocno otworzyć przed mediami. Zwłaszcza, że tematy były dość bolesne. Jeden z nich dotyczył niefortunnego zabiegu powiększenia ust. Po premierze serialu Netflixa twarz Ewy Skibińskiej była szeroko komentowana.

- To trudne do pojęcia, gdy los w jednej sekundzie zabiera ci urodę. Ale ja wzięłam to sobie na warsztat. To całe nieszczęście mnie tylko wzmocniło. Miałam do wyboru zrezygnować ze wszystkiego, zamknąć się na dwa lata, nie zarabiać, ukrywać się. A wybrałam bycie taką, jaka jestem. Z tym moim małym nieszczęściem. To, że z tymi wargami wygrywałam castingi, pokazało mi, że jest we mnie coś głębiej, coś poza urodą — przyznała aktorka.

W rozmowie z "Wysokimi Obcasami" Ewa Skibińska zdradziła też, dlaczego postanowiła zmienić wygląd ust. Gwiazda zdradziła, że decyzję podjęła dość spontanicznie. Ujawniła, że choć początkowo była zadowolona z rezultatu, to po trzech latach jej organizm się zbuntował. Kosztowało ją to nie tylko sporo nerwów, ale także i bólu.

- Zrobiłam to 15 lat temu, to był impuls. W pewien sposób chciałam tego, a usta wyszły pięknie. Do czasu, gdy trzy lata temu ciało zaczęło odrzucać „materiał". Trafiłam do lekarza i zaczęliśmy leczenie: 12 bolesnych wizyt w ciągu dwóch lat. Doszliśmy do tego, co jest dziś. Jeśli są jeszcze jakieś nierówności, to już macham na to ręką — wyjaśniła.