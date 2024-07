Kobiecy wytrysk znany jest także pod nazwą damskiej ejakulacji. Pojawia się on w momencie szczytowania. Wydostająca się z pochwy wydzielina może „wystrzelić” na odległość blisko 20 cm.

Kobiecy wytrysk znany także jako squirting orgasm, często traktowany jest jako sprawa tabu. Wynika to z faktu, że damska ejakulacja jest rzadkim zjawiskiem i dotyczy tylko około 10% kobiet.

Od czego zależy kobiecy wytrysk?

Damski wytrysk podczas stosunku zależy od wydzielania płynu przez „żeńską prostatę” czyli gruczoły przycewkowe zlokalizowane wewnątrz warg sromowych większych. Damski ejakulat zawiera związki analogiczne do tych, które są wydzielane przez prostatę do nasienia męskiego. Do związków tych należą antygeny PSA (białko występujące w wydzielinie z męskiej prostaty) i kwaśna fosfataza sterczowa. Damska ejakulacja pojawia się pod wpływem drażnienia przestrzeni Grafenberga, czyli tzw. punktu G zlokalizowanego wzdłuż przedniej ściany pochwy.

Jak osiągnąć kobiecy wytrysk i czy można się go nauczyć?

Spowodowanie kobiecego wytrysku jest możliwe i można też próbować nauczyć się go osiągać. Takich porad dostarczają chociażby tradycje wschodniej czy zachodniej seksuologii. Istotne, aby podczas stosunku płciowego mężczyzna skupił swoje pieszczoty na stymulacji punktu G, łechtaczki oraz szyjki macicy. Ważną rolę odgrywają także mięśnie Kegla. Kobieta może ćwiczyć ich zdolności do poprawy skurczu pochwy, zwiększając tym samym swoje doznania seksualne. Takie ćwiczenia można wykonywać także wykorzystując do tego niektóre gadżety erotyczne, np. kulki Gejszy. Pozycje, które mogą ułatwić doprowadzenie kobiety do wytrysku to pozycja misjonarska i pozycja tylna. Należy jednak pamiętać, że doznania związane z osiąganiem orgazmu są indywidualne. Nawet pomimo licznych treningów i ćwiczeń, kobiecy wytrysk nie musi zostać osiągnięty.

Jak wygląda damski wytrysk?

Kobiecy wytrysk może mieć różną intensywność. Na zewnątrz może wydostać się kilka kropel lub kilka mililitrów płynu. Ilość płynu zależy od wielkości ujścia gruczołów cewki moczowej. U większości kobiet ujścia te mają wielkość główki od szpilki, wówczas płyn ejakulacyjny jest niemal niewidoczny. Duża ilość wydzieliny pojawia się u kobiet o poszerzonych otworach gruczołów. Płyn jest mętny i ma białawą barwę. Zjawisko ejakulacji nie musi występować przy każdym stosunku i nie musi mieć każdorazowo takiej samej intensywności.

Kobiecy wytrysk czy nietrzymanie moczu?

W wydzielinie wydobywającej się z pochwy znajduje się głównie glukoza i fruktoza oraz niewielkie ilości kreatyniny i mocznika. Nie jest więc to mocz, o czym świadczy chociażby zapach płynu. W ejakulacie nie znajdują się także plemniki. Pod wpływem stymulacji czułych miejsc, „żeńska prostata” wydziela ejakulat, który wydobywa się na zewnątrz przez cewkę moczową. Podczas wydzielania się płynu kobieta odczuwa parcie na pęcherz, które stopniowo mija wraz ze wzrostem podniecenia. Stąd niekiedy pojawiają się błędne interpretacje, jakoby damski wytrysk był oznaką nietrzymania moczu.