Anna Lewandowska wyznaje: "Klara jest najszczęśliwsza". Wystarczyła popularna zabawka 

Anna Lewandowska jest bardzo aktywna na Instagramie i co chwila w jej mediach społecznościowych możemy zobaczyć nowe relacje. Tym razem gwiazda postanowiła pochwalić się kolejnym talentem swojej starszej córeczki. Co tym razem zrobiła Klara Lewandowska? Zobaczcie sami i przy okazji sprawdźcie, jak pięknie urządzono pokoik 4-latki! To prawdziwe królestwo. Zobacz także: Anna Lewadowska pokazała odmieniony salon. Te krzesła to wnętrzarska perła... Pokój Klary Lewandowskiej to prawdziwe królestwo. To w nim dziewczynka szlifuje swój kolejny talent! Anna Lewandowska chętnie pokazuje na swoim Instagramie rodzinne chwile i bardzo często w jej relacjach na InstaStories, pojawiają się jej córeczki - Klara i Laura. Gwiazda jednak chroni wizerunku swoich dzieci i zamieszcza jedynie takie zdjęcia i nagrania, na których nie widać twarzy dziewczynek. Niemniej jednak zawsze możemy zobaczyć, co lubią robić dziewczynki lub jak spędzają czas ze swoimi rodzicami. Tym razem na nagraniu widzimy jednak tylko starszą pociechę Anny i Roberta Lewandowskich , która zaprezentowała swój kolejny talent! Wygląda na to, że Klara Lewandowska będzie prawdziwą poliglotką! Już jakiś czas temu dowiedzieliśmy się, że świetnie opanowała już podstawy języka angielskiego. Teraz z kolei na nagraniu, które pojawiło się na InstaStories Anny Lewandowskiej widzimy, że 4-latka opanowała także podstawy języka hiszpańskiego! Raz, dwa, trzy, raz, dwa... Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, ocho - słyszymy na nagraniu udostępnionym przez trenerkę. Klara Lewandowska najwyraźniej szlifuje język hiszpański w swoim ślicznym pokoiku. Jak możemy zobaczyć na wideo, dziewczynka w swoim królestwie ma mini garderobę - na wieszakach wisi mnóstwo jej pięknych sukieneczek. Znalazło się...