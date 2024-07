Domowy keczup jest równie smaczny lub nawet smaczniejszy niż keczup ze sklepu. Nie zawiera przy tym żadnych sztucznych dodatków ani substancji konserwujących. Warto wykorzystać sezon na pomidory, żeby przyrządzić go ze świeżych warzyw.

Reklama

Składniki:

4 kg pomidorów lub 2,5 l przecieru pomidorowego,

1 kg cebuli,

3/4 szklanki cukru,

1/3 szklanki octu (spirytusowego lub jabłkowego),

2 łyżeczki soli,

1 łyżka słodkiej papryki w proszku lub 1 łyżeczka papryki ostrej (w zależności od preferencji),

bazylia (5 rozdrobnionych średnich liści świeżej bazylii lub łyżeczka ususzonej),

10 liści laurowych,

10 ziaren ziela angielskiego,

łyżeczka startej gałki muszkatołowej,

dwie łyżki powideł śliwkowych.

Zobacz także

Czas przygotowania: ok. 60 minut

Stopień trudności: łatwe

Sposób wykonania:

Ponacinaj krzyżyki na skórkach pomidorów. Zalej je gorącą wodą i po ok. 5 minutach obierz ze skórki. Wykrój z pomidorów twarde części i pokrój warzywa na mniejsze kawałki. Obierz i pokrój na małe kawałki cebulę. Zblenduj pomidory z cebulą i przełóż masę do dużego garnka. Dodaj pozostałe składniki. Gotuj wszystko na niewielkim ogniu bez przykrycia. Od czasu do czasu mieszaj. Keczup powinien gotować się do momentu, kiedy uzyska pożądaną konsystencję, stanie się odpowiednio gęsty. Powyławiaj z keczupu ziarna ziela angielskiego i liście laurowe. Gorący keczup przełóż do słoików i zakręć.

Reklama

Smacznego!