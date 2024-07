Miód, czosnek, cebula, buraki – domowe sposoby na kaszel są znane od pokoleń, ale receptur na przygotowanie naturalnych lekarstw istnieje całe mnóstwo. Jeśli nauczysz się sama robić syropy, napary czy lecznicze nalewki, kaszel przestanie być ci straszny.

Reklama

Miód dobry pod każdą postacią

Miodem leczono się już od wieków i po dziś dzień jest to najpopularniejszy domowy sposób na przeziębienie. Łyżka miodu dodana do dowolnego gorącego napoju działa kojąco i kładzie kres uciążliwemu kaszlowi. Miód działa świetnie również w połączeniu z gorącą wodą i cytryną. Takie lekarstwo przyrządzone w proporcji 1:2 znacznie przyspiesza ustępowanie kaszlu. Bardzo dobre efekty daje także przyjmowanie naturalnego miodu z czarnym pieprzem, najlepiej dwa razy dziennie. Dla tych, którzy nie są w stanie jeść tego słodkiego przysmaku w surowej postaci świetnym rozwiązaniem jest dodanie go do soku z marchwi bądź z aloesu, które są niezastąpionymi lekarstwami na suchy kaszel.

Kaszel mokry również można leczyć miodem, ale koniecznie z dodatkiem winogron, które mają działanie wykrztuśne, oczyszczają płuca i aktywują wydzielanie śluzu. Innym sposobem na mokry kaszel jest jedzenie sosu gotowanego na wodzie z miodu i rodzynek. Dwie łyżki stołowe przyjmowane codziennie zastąpią niejeden syrop dostępny w aptece.

Czosnek – naturalny antybiotyk

Ta niepozorna roślina zawiera tyle substancji, które zwalczają bakterie, że nie sposób jej porównać z żadną inną. Dzięki temu ma właściwości łagodzące kaszel oraz pomagające dużo szybciej uporać się z infekcjami. Podobnie jak miód, czosnek można jeść na wiele sposobów. Zgnieciony ząbek świetnie nadaje się jako dodatek do ciepłego mleka lub do kanapek. Warto jednak wiedzieć, że jego nadmiar może obciążać wątrobę.

Zobacz także

Cebula nie taka straszna, jak ją malują

Choć wielu osobom ciężko się przekonać do cebuli, która odstręcza swoim intensywnym zapachem i wyciskaniem łez z oczu, nasze babcie nie mogły się bez niej obyć, kiedy dopadała je choroba. Cebula to źródło witamin A, B i C, kwasu foliowego, wapnia, fosforu, a także wielu innych składników niezbędnych w naszej diecie. Poza tym świetnie radzi sobie ze zwalczaniem bakterii i podnosi odporność. Tradycyjny syrop cebulowy jest tak skuteczny w leczeniu kaszlu, zwłaszcza mokrego, gdyż ma działanie wykrztuśne. Dodatkowym atutem takiego syropu jest niezwykle prosty sposób jego przygotowania. Wystarczą mały słoiczek, cebula i cukier, którym zasypuje się pokrojone warzywo. Lekarstwo jest gotowe już po odstawieniu go na jeden dzień w ciepłe miejsce.

Syrop z buraków

Równie prosty jest przepis na syrop z buraków, który warto pić nie tylko podczas choroby, ale również na co dzień, gdyż zauważalnie wzmacnia on układ odpornościowy, stymulując powstawanie czerwonych ciałek krwi. Buraków nie trzeba gotować, a jedynie zetrzeć na tarce i wymieszać z trzema łyżkami miodu, a potem wstawić do garnka z ciepłą wodą. Wystarczy kilka godzin, aby pojawił się leczniczy sok.

Reklama

Bogactwo naturalnej spiżarni

Oprócz tych kilku najpopularniejszych naturalnych produktów, które służą do zwalczania kaszlu metodą domową, istnieje jeszcze wiele, o których warto wspomnieć. Bardzo pomocne są: siemię lniane, nasiona kopru włoskiego, szałwia, imbir czy herbata z kwiatu lipy. Należy jednak pamiętać, że nie każdy kaszel da się wyleczyć jedynie naturalnymi metodami.