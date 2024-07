Na wesoło i eleganckie – ręcznie robione kartki świąteczne na Wielkanoc nie są trudne w wykonaniu, a z pewnością zrobią wrażenie na obdarowanych. Aby przygotować kartki, potrzeba kolorowych kartek, kleju i wyobraźni. Bardziej zaawansowane kompozycje można stworzyć dzięki piance dystansowej i ozdobom, np. wstążkom.

Kartka świąteczna na Wielkanoc z wykluwającym się kurczaczkiem

Do wykonania kartki świątecznej na Wielkanoc z kurczaczkiem potrzebne będą:

brystol dwustronny zielony lub jasnoniebieski,

papiery kolorowe: żółty, ciemnożółty i czerwony, a także ciemnozielony,

papier ozdobny, z którego będzie zrobione jajko – może być w kropki lub można go ozdobić samodzielnie,

nożyczki,

klej,

czarny flamaster.

Z brystolu trzeba wyciąć podstawę kartki – rozmiar powinien być dopasowany tak, by kartkę można było zmieścić do koperty. Odpowiednie wymiary to np. 16 na 20 centymetrów czy 9 na 20 centymetrów. Wycięty prostokąt zgina się w połowie wzdłuż dłuższej krawędzi. Z żółtego papieru należy wyciąć owal, który będzie tułowiem kurczaka, a z ciemnożółtego skrzydełka w kształcie kropli. Z czerwonego papieru wycina się mały romb, który posłuży za dziób. Oczy należy dorysować czarnym flamastrem. Wszystkie elementy powinny zostać ze sobą połączone klejem. Z ozdobnego papieru należy wyciąć jajko na tyle duże, by zakrywało kurczaczka. Pisankę można ozdobić wedle własnego uznania, np. w grochy czy inny wzorek. Z jajka należy wyciąć poziomo pasek o szerokości ¼, najlepiej za połową. Na powstałych częściach pisanki trzeba wyciąć zygzaki, by skorupka wyglądała na pękniętą. Następnie kolorowe jajko nakleja się na kurczaka, tak by wystawał z niego do połowy, a na górze przykleja się drugą część jajka – ma wyglądać tak, jakby dopiero co się wykluł. Na dole kartki, zaraz przy pisance przykleja się jeszcze źdźbła trawy wycięte z ciemnozielonego papieru. Front kartki świątecznej na Wielkanoc przygotowanej w taki sposób wypada opatrzeć jeszcze napisem „Wesołych Świąt”. Życzenia wpisuje się wewnątrz kartki.

Wielowymiarowa kartka świąteczna na Wielkanoc

Baza do kartki świątecznej na Wielkanoc z efektem 3D może być w takim samym rozmiarze, jak w przypadku kartki z kurczaczkiem, lub większa. Musi być z brystolu, ale jego kolor jest dowolny. Oprócz bazy potrzebne będą:

ozdobne papiery,

wstążka,

klej,

pianka dystansowa,

nożyczki.

Z ozdobnego papieru wycina się prostokąt zakrywający ⅓ frontu i przykleja go od góry kartki. Z dwóch kontrastujących kolorowych papierów trzeba wyciąć dwa kwadraty, jeden trochę większy od drugiego. Większy powinien być wielkości ¼ kartki. W miejscu łączenia bazy i kolorowego prostokąta należy nakleić wstążkę, a następnie wycięte kwadraty – mniejszy na większy przy użyciu pianki dystansowej i oba na kartkę klejem, tak by od góry do krawędzi kartki zostało około 1,5 do 2 centymetrów i od prawej krawędzi około 1 centymetra. Z brystolu należy wyciąć trzy jajka – dwa mniejsze i jedno większe – wszystkie powinny zmieścić się na mniejszym kwadracie przyklejonym do kartki. Z jajek tych z pomocą farb czy tuszu trzeba zrobić pisanki. Jajka można przykleić do kartki częściowo na klej, a częściowo na piankę dystansową (największe najlepiej przykleić tylko z pomocą kleju), dzięki temu zostanie uzyskany efekt 3D. Następnie z ozdobnego papieru wycina się prostokąt o długości około ¾ całej kartki i szerokości około 2 centymetrów i wykonuje na nim napis „Wesołych Świąt” czy np. „Wesołego Alleluja”. Napis można też wydrukować, dobierając odpowiednią do kompozycji czcionkę, a potem wyciąć. Z prawej strony prostokąt powinien mieć wycięty trójkąt, by przypominał flagę. Z tej strony przykleja się jego początek do kartki, a gdy klej wyschnie – drugi koniec lekko przesuwa się w prawo, by powstało lekkie wybrzuszenie, i przykleja także do kartki.

Osobiście wykonane kartki świąteczne na Wielkanoc są szczególnym wyrazem sympatii wobec osób, do których trafią.