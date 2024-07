Karczochy to warzywa, które polecane są w profilaktyce chorób wątroby, mają właściwości hepatoprotekcyjne. Zawarta w nich cynaryna chroni wątrobę, ma działanie żółciopędne, obniża stężenie cholesterolu we krwi i ułatwia usuwanie z organizmu toksyn, które w dużym stężeniu mogą uszkadzać wątrobę.

Jakie czynniki obciążają wątrobę?

Wątroba to wielofunkcyjny gruczoł umiejscowiony pod prawym żebrem. Odpowiada ona za produkcję i wydzielanie żółci, produkcję i magazynowanie enzymów, syntezę cholesterolu i trójglicerydów, metabolizm węglowodanów i aminokwasów, neutralizowanie toksyn. Przeciążenie, spowodowane przez dietę zawierającą zbyt dużo białek i tłuszczów, nadużywanie alkoholu i przyjmowanie leków, może spowodować, że wątroba nie będzie w stanie efektywnie pełnić swoich funkcji, które mają kluczowe znaczenie dla zdrowia.

Dobroczynny wpływ karczocha na wątrobę

Pierwszy człon łacińskiej nazwy karczocha zwyczajnego to „cynara”. Od niego wzięła się nazwa substancji czynnej znajdującej się w tym warzywie, cynaryny. To właśnie cynaryna odpowiada za korzystny wpływ karczochów na wątrobę. Cynaryna Działa na nią ochronnie, obniża cholesterol, ułatwia też neutralizowanie i usuwanie toksyn, na które narażona jest wątroba. Cynaryna, dzięki temu, że poprawia przemianę materii, ułatwia odchudzanie. Jedzenie karczocha lub picie soku z jego liści zapobiega również nowotworom.

Jak stosować karczocha w profilaktyce chorób wątroby?

Przede wszystkim karczochy można włączyć do swojej diety. Świeże karczochy po obraniu z liści wystarczy ugotować w posolonej wodzie z dodatkiem soku z cytryny. Można podawać je polane masłem np. jako przystawkę do dania głównego, dodać do sałatki lub ugotować z nich zupę.

W aptekach i sklepach zielarskich dostępne są także suplementy diety zawierające wyciąg z karczocha: sok z karczocha, kapsułki i tabletki.

Butelka soku z karczocha o pojemności 500 ml kosztuje ok. 30-35 zł.

Opakowanie zawierające 60 tabletek z wyciągiem z karczocha kosztuje ok. 15-20 zł.

Za opakowanie 60 kapsułek z wyciągiem z karczocha zapłacimy natomiast ok. 23-30 zł.