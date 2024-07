Jak zrobić stroik na Boże Narodzenie: świąteczna dekoracja z masy papierowej krok po kroku?

Jak zrobić stroik na Boże Narodzenie z papieru i przy okazji wykorzystać stare gazety? Wystarczy namoczyć papier w wodzie, rozdrobnić go i wymieszać z mącznym klejem, by stworzyć plastyczną masę, która po zastygnięciu jest bardzo trwała. Przygotowywanie ozdób świątecznych to wielka frajda dla najmłodszych, a tego typu surowce są przez nich szczególnie lubiane.