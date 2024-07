Najpopularniejszym sposobem na zagęszczenie zupy jest dodanie do niej zasmażki. Niestety zasmażka podnosi kaloryczność posiłku, a nie dodaje mu wartości odżywczych. Z tego względu warto wypróbować inne metody zagęszczania zupy, np. rozdrobnione warzywa lub siemię lniane.

Siemię lniane wzbogaci zupę o nienasycone kwasy tłuszczowe, a rozdrobnione warzywa oraz pełnoziarnisty chleb - o błonnik.

Jak zrobić zasmażkę do zupy

Zasmażka nie tylko pozwala zagęścić zupę, ale nadaje jej także charakterystyczny, przyjemny posmak. Przyrządza się ją z mąki i tłuszczu (oleju, masła lub smalcu) w proporcjach 1:1. Tłuszcz trzeba rozgrzać na patelni, a kiedy rozpuści się i lekko zagrzeje, zacząć stopniowo dosypywać do niego mąki, przez cały czas mieszając. Kiedy mąka rozpuści się w tłuszczu, zasmażkę można dodać do zupy. Jeśli ma ona także lekko zabarwić zupę, warto potrzymać ją na ogniu trochę dłużej, aż sama nabierze złotobrązowego koloru.

Zagęszczanie zupy mąką lub tłuszczem

Zupę można zagęścić także samą mąką albo samym tłuszczem. Żeby zagęścić ją mąką, należy odlać odrobinę ciepłej zupy do niedużego garnuszka albo kubka i rozmieszać w nim mąkę. Następnie należy wlać płynną zawiesinę do garnka z resztą zupy i wymieszać. Zamiast mąki można użyć kaszki kukurydzianej. Aby zagęścić zupę samym tłuszczem, np. masłem, wystarczy dodać go do ciepłej zupy i rozmieszać.

Jak zagęścić zupę śmietaną i serkiem topionym

Zupy i sosy zagęszcza się również śmietaną o wysokiej zawartości tłuszczu lub serkiem topionym. Przed dodaniem ich do gorącej zupy, należy je jednak zahartować, aby się nie zwarzyły. Robi się to przez dokładne wymieszanie śmietany lub serka z odlaną wcześniej i przestudzoną częścią zupy. Po rozmieszaniu można dodać je do garnka z gorącą zupą.

Niskokaloryczne sposoby na zagęszczenie zupy

Tłuszcz i mąka, szczególnie w postaci zasmażki, ale także śmietana czy serek topiony dostarczają dużo kalorii. Dodawanie ich do zupy nie jest zalecane osobom, które są na diecie odchudzającej. Aby nie dodawać zupie pustych kalorii, można zagęścić ją w inny sposób: siemieniem lnianym, suchym chlebem razowym lub zmiksowanymi warzywami.

Zmielone siemię lniane (nie więcej niż jedna płaska łyżeczka na litr zupy) należy rozmieszać z odlaną częścią zupy, a następnie dodać do całości. Jeśli wolimy zagęścić zupę chlebem razowym, po prostu połammy go na małe kawałki i dorzućmy do niej. Pożądaną gęstość zupy można też uzyskać, kiedy doda się do niej zblendowane warzywa, ziemniaki, selera, marchew albo fasolę.