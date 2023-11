Mikołaj w 10. edycji "Rolnik szuka żony" walczy o serce Anny i choć jest najmłodszym uczestnikiem, to mimo różnicy wieku nie poddaje się i stara się pokazać rolniczce, że poważnie myśli o życiu i nie przeszkadza mu fakt, że dzieli ich 14 lat. Uczestnik randkowego hitu Telewizji Polskiej od niedawna jest aktywny w mediach społecznościowych i właśnie opublikował swój drugi wpis, a przy okazji zdradził, jak spędza wieczory. Będziecie zaskoczeni...

Mikołaj z "Rolnik szuka żony" 10 pokazał, jak spędza wieczory. Nadal jest singlem?

10. edycja "Rolnik szuka żony" już od samego początku budzi ogromne emocje i wygląda na to, że będzie to sezon z największymi aferami, chodzi oczywiście o Waldemara i jego kontakty poza programem oraz Łukasza, który do samego spotkania z Anną miał mieć narzeczoną. Z kolei Mikołaj, kandydat Anny mimo młodego wieku wydaje się poważnie myśleć o relacji z rolniczką i w kolejnych odcinkach nie ukrywa coraz większego zainteresowania ze swojej strony.

Tymczasem na Instagramie Mikołaja pojawiła się relacja, w której kandydat Anny zdradził, jak spędza wieczory. Czyżby Mikołaj dalej był singlem? Na zdjęciu widać, że 21-latek w tle ogląda mecz i czyta książkę. Wygląda na to, że Mikołaj dba o swój rozwój osobisty... Tylko spójrzcie!

Instagram

To nie wszystko! Mikołaj z "Rolnika" opublikował też nowe zdjęcie i dodał wymowny opis na temat zmian w swoim życiu i prawdziwej sile. To oznacza, że jednak znalazł miłość w programie? Fani randkowego hitu TVP w komentarzach wielokrotnie pisali, że Mikołaj i Anna pasują do siebie i stworzyliby udany związek.

Prawdziwą siłę człowiek odnajduje w sobie, gdy postanawia zmienić własne życie

Mikołaj z Rolnik szuka żony 10 Instagram / @mikolaj_2d

Jesteście ciekami finału 10. edycji "Rolnik szuka żony"? W poprzednim sezonie powstała rekordowa ilość par, teraz będzie podobnie?

Facebook / rolnikszukazonytvp