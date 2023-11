"Tato, a Marcin powiedział" to serial emitowany w TVP w latach 1993-2000. Zabawne i błyskotliwe dialogi między ojcem, a synem na dobre weszły do kanonu polskiej kultury i kinematografii, a bohaterowie serialu stali się wręcz kultowi. Co dziś słychać u Mikołaja Radwana, który występował w "Tato, a Marcin powiedział" u boku Piotra Fronczewskiego?

Tak dziś wygląda Mikołaj Radwan

Widzowie, którzy oglądali serial "Tato, a Marcin powiedział" z pewnością nie uwierzyliby, że odtwórca roli syna, Mikołaj Radwan, aż tak bardzo się zmienił. Od emisji kultowego formatu minęły przecież ponad dwie dekady. Jak dzisiaj wygląda aktor i w jakich innych produkcjach możemy go zobaczyć?

Mikołaj Radwan ma dzisiaj 38 lat, a na swoim koncie ma udział w wielu znanych produkcjach filmowych i telewizyjnych. Występował między innymi w serialach "Na Wspólnej" czy "Na dobre i na złe", a także w produkcjach filmowych - "Proceder" czy "Magnezja". Najnowszy film z jego udziałem - "Raport Pileckiego" zaledwie kilka tygodni temu trafił na kinowe ekrany.

Co ciekawe, obecnie Mikołaj Radwan nie utrzymuje się jedynie z aktorstwa. Mężczyzna w jednym z wywiadów przyznał, że zajmuje się również ... obszarem technologii!

Na trzecim roku kolega namówił mnie, żebym przyszedł do firmy tworzącej aplikacje bankowe. Pracowałem tam do końca studiów, jednak zawsze najbardziej kręciło mnie tworzenie gier komputerowych - mówił jakiś czas temu Mikołaj Radwan dla Natemat.pl.

Gwiazdor serialu "Tato, a Marcin powiedział" przyznał też, że zdawał egzaminy do szkoły aktorskiej, jednak z negatywnym skutkiem.

Na egzaminy poszedłem ot tak dla rozrywki, z nastawieniem: zobaczymy, jak będzie, a nuż się uda. No ale nie udało się. Trudno ocenić, czy chodziło o to, że jestem za stary, czy może zbyt mało utalentowany. A może kluczowa była mieszanka tych rzeczy? Nie wiem - mówił aktor dla Natemat.pl.

Myślicie, że zobaczymy Mikołaja Radwana w kolejnych produkcjach?

