Owsiki są jednym z najpowszechniejszych pasożytów zarówno u dzieci, jak i dorosłych. Są one odpowiedzialne za wywołanie owsicy, która objawia się bólami brzucha, problemami z oddawaniem stolca oraz świądem w okolicy odbytu. Można ją leczyć zarówno farmaceutykami, jak i domowymi sposobami. Wśród naturalnych metod na pozbycie się owsików można wymienić: picie ziół, wywaru z czosnku oraz soku z kiszonej kapusty lub z kiszonych ogórków.

Reklama

Owsica, zwana również enterobiozą, jest jedną z najpowszechniejszych chorób pasożytniczych. Można się nią zarazić poprzez nieprzestrzeganie zasad higieny osobistej, np. niemycie rąk przed jedzeniem czy spożywanie brudnych owoców.

Skuteczne zioła na owsiki ludzkie

Do najskuteczniejszych domowych sposobów na pozbycie się owsików ludzkich można zaliczyć terapię ziołami. Najlepszą opcją na odrobaczanie jest codzienne picie wywaru z bylicy piołunu, nazywanej także piołunem. Roślina ta ma właściwości odkażające organizm, ponieważ pobudza jelita do większej aktywności. W leczeniu owsicy dobrze sprawdzi się również wrotycz pospolity. Podobnie jak piołun charakteryzuje się właściwościami odtruwającymi. W kuracji odrobaczającej można użyć również takich ziół, jak: tymianek, rumianek, szałwia, krwawnik i dziurawiec. Należy jednak pamiętać, że wywarów z tych ziół nie mogą pić kobiety w ciąży.

Odrobaczanie organizmu sokiem z czosnek

Dobrym pomysłem na pozbycie się pasożytów z organizmu człowieka jest regularne picie soku z czosnku. Roślina ta wykazuje liczne właściwości lecznicze. Stosuje się ją przy różnych dolegliwościach ze strony układu pokarmowego, w tym również przy owsicy. Sok z czosnku należy pić przynajmniej raz dziennie, najlepiej przed śniadaniem. W przypadku zaawansowanej owsicy zaleca się pić go minimum trzy raz dziennie.

Reklama

Zobacz także

Sok z kiszonej kapusty lub z kiszonych ogórków

Skutecznym sposobem na pozbycie się owsików jest również picie soku z kiszonej kapusty lub z kiszonych ogórków. Ma on właściwości oczyszczające, a przy tym zawiera wiele cennych witamin i składników mineralnych. Żeby był on skuteczny, należy pić go codziennie przez ok. 3 tygodnie. W ramach profilaktyki okres ten można przedłużyć.