Jedzenie pomelo – owocu cytrusowego zwanego pomarańczą olbrzymią, pompelą, pulmetto, białą cytryną, wpływa dobroczynnie na cały organizm: układ krwionośny, pokarmowy, odpornościowy. Ten gigantyczny owoc cytrusowy mogą jeść nawet cukrzycy.

Pomelo to największy owoc z rodziny cytrusów. Pochodzi z Azji Mniejszej, ale uprawia się go także w innych krajach tropikalnych. Pomelo może mieć nawet 25 centymetrów średnicy i ważyć ponad 2 kilogramy. W środku ma przylegające do siebie cząstki, otoczone twardą, białą błoną. Surowy owoc można przechowywać nawet przez 4 miesiące.

Jak jeść pomelo – właściwości zdrowotne i smakowe

Pulmetto ma więcej witaminy C niż cytryna – 61 mg w 100 gramach miąższu, podczas gdy w cytrynie jest go znacznie mniej – 53 mg w 100 gramach. Ten gigantyczny cytrus to bogactwo minerałów, w szczególności potasu – w 100 gramach owocu jest aż 218 miligramów pierwiastka. Pomarańcza olbrzymia w 89% składa się z wody, jest bardzo soczysta, oczyszcza organizm z toksyn. Pomelo wzmacnia odporność organizmu, wspomaga trawienie, hamuje rozwój miażdżycy. Ten owoc to doskonałe rozwiązanie dla osób, które uważają smak grejpfruta za zbyt gorzki, a pomarańczy – za przesadnie słodki. Pomelo jest sprzymierzeńcem odchudzających się – ma niski indeks glikemiczny (30), świetnie sprawdzi się jako przekąska między posiłkami. 100 gramów pomelo ma tylko 38 kalorii. Zawarte w owocu pektyny wypełniają żołądek, dając uczucie sytości.

Jak jeść pomelo – przygotowanie

Pomelo można jeść samo na surowo, łączyć z innymi owocami, sprawdzi się jako składnik sałatek owocowych, marmolady, dodatek do ciast i deserów. Można również zrobić na jego bazie soczysty, orzeźwiający sok.

Umyj owoc.

Natnij skórkę kilkakrotnie wzdłuż całego owocu, zaczynając od nasady.

Obierz pomelo ze skóry.

Oddziel błonę od miąższu.

Miąższ podziel na małe kawałki.

Smacznego!