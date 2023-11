Przyrządzając potrawy z awokado, bardzo ważne jest, by było ono dojrzałe. Niedojrzałe jest delikatnie gorzkie, cierpkie, twarde i niesmaczne. To, czy owoc jest dobry do jedzenia najłatwiej rozpoznać, lekko naciskając jego skórkę. Powinno pozostać w niej wgłębienie. Aby przyspieszyć proces dojrzewania, należy włożyć awokado do papierowej torebki lub położyć obok bananów na 2-3 dni.

Reklama

Dzięki aksamitnej strukturze awokado jest znakomitą bazą do rozmaitych sosów. Sprawdza się w postaci pesto z dodatkiem zieleniny oraz świetnie smakuje jako dodatek do makaronu podawanego na ciepło. Awokado ma mnóstwo substancji odżywczych, dzięki czemu zyskało miano superfood, dlatego warto włączyć je do jadłospisu na stałe.

Jak jeść awokado – jak je pokroić?

Awokado najlepiej jest przekroić dookoła dużej, okrągłej pestki, i przekręcając rozdzielić na dwie połówki. Miąższ najłatwiej wydrążyć ze skórki za pomocą łyżeczki. Ze względu na bardzo miękkie wnętrze dojrzałe awokado trudno obiera się ze skórki, a przy tym traci się wiele cennego miąższu.

Przepis na zielone pesto z awokado i kolendry

Składniki na około 3 porcje:

2 dojrzałe awokado,

1 mała cebula, np. szalotka,

1 pęczek świeżej kolendry,

5 suszonych pomidorów odsączonych z zalewy,

1 ząbek czosnku,

1 łyżeczka soku z cytryny,

1 łyżka sosu sojowego jasnego,

szczypta sproszkowanej papryczki chili.

Stopień trudności: łatwe

Czas przygotowania: około 20 minut

Sposób przygotowania:

Obierz awokado – przekrój je wokół pestki na dwie równe połówki, usuń pestkę i wydrąż miąższ do miseczki za pomocą łyżeczki. Rozgnieć miąższ widelcem na gładka masę.

Pokrój w bardzo drobną kostkę cebulkę i suszone pomidory.

Czosnek przeciśnij przez praskę lub zetrzyj na tarce.

Posiekaj drobno kolendrę.

Umieść wszystkie składniki w dużej misce i dokładnie wymieszaj.

Przygotowane w ten sposób pesto jest znakomitym dodatkiem do makaronu, kaszy bulgur, gotowanych warzyw strączkowych, np. cieciorki, oraz grillowanych warzyw. Świetnie sprawdza się również jako smarowidło do pieczywa.

Przepis na makaron z awokado, pieczoną papryką i orzechami

Składniki na około 2 porcje:

2 dojrzałe awokado,

2 czerwone papryki,

1 szklanka orzechów np. piniowych,

1 mała cebula,

1 łyżeczka cukru trzcinowego,

1 łyżka sosu sojowego jasnego,

2 ząbki czosnku,

szczypta soli,

1 łyżka soku z cytryny,

pół łyżeczki startego imbiru,

2 łyżki oleju kokosowego nierafinowanego,

3 łyżeczki masła orzechowego,

500 g makaronu – spaghetti lub farfalle (kokardki),

1 litr bulionu warzywnego.

Stopień trudności: łatwe

Czas przygotowania: około 20 minut

Sposób przygotowania:

Ugotuj makaron w bulionie al dente – zgodnie z instrukcją podaną na opakowaniu i odcedź.

Upiecz papryki – wyszoruj je po bieżącą wodą, dokładnie osusz i natrzyj olejem (użyj tylko 1 łyżki oleju). W każdej z nich zrób z boku małe nacięcie i umieść w środku obrany ząbek czosnku, następnie owiń paprykę w folię aluminiową. Piecz w piecu nagrzanym do 180 stopni Celsjusza przez około 10-15 minut. Po wyjęciu odstaw do ostygnięcia, odwiń z folii, obierz ze skórki i pokrój w słupki. Upieczony czosnek również pokrój.

W czasie, gdy papryki się pieką obierz i pokrój drobno cebulę. Zeszklij ja na rozgrzanym oleju (1 łyżce). Następnie dodaj sos sojowy i cukier i smaż jeszcze przez około 2-3 minuty często mieszając. Dodaj masło orzechowe i ponownie wymieszaj całość.

Przekrój awokado, usuń pestkę, wydrąż miąższ łyżeczką i rozgnieć widelcem. Dodaj sok z cytryny, imbir i sól. Dokładnie wymieszaj powstałą pastę.

Upraż orzechy na suchej patelni.

Do cebulowo-orzechowego sosu dodaj pokrojony czosnek, paprykę i wymieszaj, podsmaż przez około minutę i zdejmij z ognia. Wsyp makaron i wymieszaj.

Rozdziel makaron na talerze, udekoruj kleksem z awokadowego musu i posyp orzechami.

Reklama

Smacznego!