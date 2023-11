Masło orzechowe – uniwersalny dodatek do potraw. Przepisy na zupę, sos i smoothie z masłem orzechowym

Masło orzechowe dzięki swojej konsystencji jest znakomitym zagęstnikiem do potraw. Jego delikatny fistaszkowy smak idealnie wzbogaca smak zarówno dań wytrawnych, jak i deserów. Należy uważać, by nie dodać go za dużo, ponieważ szybko zdominuje smak całego dania i niestety spowoduje, że będzie ono mało wyraziste, ciężkie i mdłe.