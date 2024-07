Pochodzący z Azji sos sojowy ma bardzo szerokie zastosowanie w świecie kulinarnym. Coraz częściej pojawia się w przepisach kuchni europejskiej. Doskonale komponuje się z mięsem, zarówno pieczonym, duszonym, jak i smażonym.

Wywodzący się z Dalekiego Wchodu sos sojowy jest znakomitym zamiennikiem soli. Stanowi doskonały dodatek do wielu potraw, którym nada oryginalnego smaku i aromatu. Stosowany jest nie tylko do potraw azjatyckich – coraz częściej sosem sojowym doprawia się dania kuchni europejskiej.

Czym jest sos sojowy

Ojczyzną sosu sojowego jest Azja. Ta słona japońska przyprawa otrzymywana jest z poddanych fermentacji ziaren soi i pszenicy, niekiedy ryżu oraz dodatku soli i wody. Sosy chińskie są produkowane w całości z ziaren soi i można je podzielić na jasne - doskonale nadające się do gotowania oraz ciemne, które są znacznie gęstsze i słodsze.

Największy producent sosu sojowego

Jedna z wiodących japońskich firm spożywczych jest największym producentem sosu sojowego na świecie. Stosowana przez nią receptura, na podstawie której wytwarzana jest ta unikalna przyprawa, pochodzi z XVI wieku. W składzie sosu sojowego znajdują się jedynie naturalne składniki (ziarna soi, pszenicy, sól, woda). Otrzymany produkt aby nadawał się do spożycia leżakuje przez 6 miesięcy.

Zastosowanie sosu sojowego

Sos sojowy ma bardzo szerokie zastosowanie kulinarne. W kuchni azjatyckiej jest on podstawową przyprawą dodawaną do makaronów, zup oraz sosów. Doskonałą kompozycją jest zestawienie sosu sojowego z mięsem – bardzo często jest wykorzystywany do produkcji mięsnych marynat. Ponadto rewelacyjnie smakuje jako dodatek do mięs smażonych, pieczonych oraz duszonych. Smacznym połączeniem jest również sos sojowy z gulaszami oraz zupami. Dodając odrobinę tej azjatyckiej mikstury do zupy pomidorowej uzyska się głęboki smak i intensywny kolor dania.

Sos sojowy zamiast soli

Wielu dietetyków rekomenduje zamianę soli na sos sojowy – zawiera mniejszą zawartość sodu, który spożywany w nadmiarze może powodować nadciśnienie tętnicze. Główny składnik sosu, czyli soja jest źródłem pełnowartościowego białka, dlatego sos sojowy jest często stosowany przez wegetarian. Ponadto soja dostarcza witamin z grupy B oraz nienasyconych kwasów tłuszczowych.

Przepis na kurczaka w sosie sojowym

Składniki (na 2 porcje):

2 piersi z kurczaka,

4 łyżki sosu sojowego (ciemny lub jasny),

1 czerwona papryka,

1 kostka rosołowa,

1 por,

1 czubata łyżka mąki ziemniaczanej,

½ szklanki mleka,

1 opakowanie makaronu ryżowego ,

, olej,

sól, pieprz.

Czas przygotowania: około 30 – 40 minut

Stopień trudności: łatwe

Sposób przygotowania:

Kurczaka pokrój w kostkę. Podsmaż na oleju, a następnie podlej je sosem sojowym. Smaż około 5 minut.

Do kurczaka dodaj pokrojonego pora oraz paprykę.

Wlej bulion przygotowany z kostki rosołowej i szklanki wody.

Całość duś do uzyskania miękkości warzyw. Dopraw solą oraz pieprzem.

Mąkę ziemniaczaną wymieszaj z mlekiem i dodaj do potrawy. Duś przez około 10 minut , aż sos zgęstnieje.

, aż sos zgęstnieje. Makaron ryżowy przygotuj zgodnie z instrukcją na opakowaniu. Podawaj go z przyrządzonym sosem.

Smacznego!