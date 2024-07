Porcja makaronu to średnio 100 g, które należy ugotować w 1 l wody. Aby przyspieszyć proces, należy posolić dopiero wrzątek. Makaron gotuje się od kilku do kilkunastu minut. Dostępny jest też makaron ryżowy, który wystarczy zalać wrzącą wodą.

Makaron to dodatek do zup, sosów oraz dań obiadowych. Jest sycący i można go przygotować zarówno na słodko, jak i na słono. Warto poznać kilka zasad gotowania, aby zawsze był smaczny i sypki.

Gotowanie makaronu: ile powinno trwać?

Aby ugotować odpowiednią ilość makaronu, można przyjąć zasadę około 100 g na jedną osobę. Dziecko zje nieco mniej: średnio 80 g, a mężczyzna nawet 120 g. Po odmierzeniu porcji należy postępować według poniższej instrukcji:

zagotuj wodę: około 1 l na 100 g makaronu; tak duża ilość zapobiegnie sklejeniu się potrawy w trakcie gotowania;

posól wodę;

wrzuć makaron na wrzątek;

suchy makaron gotuj zgodnie z instrukcją na opakowaniu, natomiast świeży – przez około 1-3 minut, pamiętając o tym, że grubsze formy gotują się dłużej; gotowanie makaronu al dente oznacza, że jest on lekko miękki, ale ciągle zachowuje jędrność;

podczas gotowania nieco zmniejsz ogień, aby zawartość garnka nie wykipiała;

mieszaj makaron od czasu do czasu, by się nie skleił;

jeśli chcesz użyć go do sosu lub zupy, nie przelewaj go zimną wodą; zrób to, kiedy chcesz wykorzystać ten dodatek do sałatki.

Gotowanie makaronu na parze

Gotowanie makaronu na parze trwa nieco dłużej niż w tradycyjny sposób. Zarezerwuj na to około 20-25 minut. W ten sposób możesz ugotować całe danie obiadowe. Wszystkie produkty ułóż w miskach. Te, które wydzielają soki, np. mięso oraz gotujące się dłużej, postaw nad naczyniem z wodą. Nad nimi umieść miskę z ziemniakami, makaronem, ryżem lub warzywami.

Gotowanie makaronu w zupie

Niektórzy gotują makaron w zupie. Pozwala to zmniejszyć liczbę naczyń potrzebnych do przygotowania potrawy. Po przyrządzeniu zupy i doprawieniu jej, dodaj do niej makaron. Całość doprowadź do wrzenia, a następnie gotuj dotąd, aż makaron będzie miękki. Może to potrwać od kilku do kilkunastu minut. Pamiętaj, aby w trakcie gotowania mieszać od czasu do czasu.

Jak przyspieszyć gotowanie makaronu: w mikrofali, makaron ryżowy

Aby przyspieszyć gotowanie makaronu, posól wodę dopiero wtedy, kiedy zacznie wrzeć. Woda bez dodatków gotuje się szybciej. Jeśli nie masz czasu, dobrym sposobem jest też wykorzystanie makaronu ryżowego. Wystarczy, że zalejesz go wrzątkiem i pozostawisz pod przykryciem na kilka minut, po czym odcedzisz. Ciekawym pomysłem jest też gotowanie makaronu w mikrofali. Najlepiej mieć naczynie, które zostało zaprojektowane specjalnie do tego.