Czy banany są odpowiednie dla osób z cukrzycą?

Im niższy indeks glikemiczny, tym lepiej. Banany to owoce, które mają wysoki indeks glikemiczny. Produkty o dużym indeksie glikemicznym powodują nagły wyrzut insuliny do krwi, co w znaczny sposób utrudnia kontrolowanie wysokości cukru we krwi – z tego powodu banany nawet przez zdrowe osoby powinny być jedzone rzadko, a cukrzycy powinni zupełnie z tych owoców zrezygnować.