Maseczki z banana dla każdego rodzaju cery

Banany są bogate w witaminy i składniki odżywcze: aminokwasy, potas, magnez, selen, beta-karoten, witaminę C oraz witaminy z grupy B. To sprawia, że są one doskonałym składnikiem odżywczej maseczki na twarz. Można ją stosować bez względu na rodzaj cery. Jedynym przeciwwskazaniem jest uczulenie na banany lub inny składnik maseczki.