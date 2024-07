Banany suszone mają 358 kalorii w 100 gramach. Zazwyczaj smaży się je w oleju kokosowym, dlatego są zdrowszą alternatywą niż sklepowe batoniki, ale dużą gorszą niż świeże owoce o niskim indeksie glikemicznym, np. jabłka, mandarynki.

Suszone banany – zalety

Suszone banany będą lepszą alternatywą na przekąskę niż ciastka czy chipsy. Banany suszone zawierają trzy razy więcej potasu niż świeże banany – 1220 mg w 100 gramach, trzy razy więcej magnezu – 128 mg, trzy razy więcej fosforu – 90 mg i trzy razy więcej wapnia – 26 mg. Suszone banany, podobnie jak ich świeże odpowiedniki, są źródłem witamin: A, B, D, E, K. Banany suszone zwalczają skurcze mięśni i obniżają ciśnienie. Suszone banany zawierają serotoninę, która korzystnie wpływa na nastrój.

Suszone banany – wady

Suszone banany mają ponad trzy razy więcej kalorii niż świeże owoce – 358 kcal w 100 gramach. Kupne suszone banany zawierają zwykle konserwanty, oleje, a niekiedy także cukier – wówczas powinny mieć nazwę „banany kandyzowane”, ale niestety bardzo często producenci nie przestrzegają ścisłej terminologii. Chemia może wywoływać reakcję uczuleniową oraz podrażniać jelita. Z bananów suszonych powinny zrezygnować osoby, którym zależy na szczupłej sylwetce i chorujący na cukrzycę.

Banany suszone w domu – przygotowanie

Świeże banany należy obrać i pokroić na 3-milimetrowe plastry. Owoce najlepiej suszyć w temperaturze 58 stopni C – w piekarniku (przy uchylonych drzwiczkach) lub suszarce do owoców. Jeśli suszymy banany w piekarniku, należy wyłożyć je na papier do pieczenia i po 3-4 godzinach przekręcić na drugą stronę. Czas suszenia wynosi od 7 do 10 godzin.