Z wykorzystaniem mąki bananowej można przyrządzić ciasta, chleb, sosy, desery i koktajle. Jest to produkt bezglutenowy i o dużej zawartości skrobi. Mąka bananowa może być używana zamiast każdej innej mąki.

Właściwości mąki bananowej

W 100 g mąki bananowej są 4 g białka i 80 g węglowodanów, natomiast nie ma tłuszczu. Mąka bananowa ma 355 kcal w 100 g. Jej główną zaletą jest to, że należy do grupy mąk dozwolonych w diecie osób chorych na celiakię, czyli z nietolerancją glutenu. Oprócz mąki bananowej w specjalnej diecie dozwolona jest np. mąka kokosowa. Mąka bananowa ma niski indeks glikemiczny, dzięki czemu mogą ją spożywać diabetycy. Zaletą mąki tego typu jest też duża zawartość skrobi, co sprawia, że uczucie sytości się przedłuża. Mąka bananowa nie ma smaku, dzięki czemu może być dodawana do różnych potraw bez obawy, że wszystkie będą smakowały jak tropikalne owoce. Łatwo rozpuszcza się w płynach.

Zastosowanie mąki bananowej, jej cena i dostępność

Mąka bananowa ma zastosowanie jak mąka pszenna, czyli nadaje się do wypieków ciasta, chleba, wyrobu makaronów i jako zagęszczacz do sosów. Oprócz tego może być jedzona na surowo, np. w koktajlach. Mąka z bananów nadaje się też do robienia gofrów i naleśników. Używa się jej mniej niż mąki pszennej, ponieważ zawiera dużo skrobi i przygotowane potrawy mogą być twarde.

Cena mąki bananowej jest wysoka i waha się od 35 do 42 zł za 1 kg. Można ją kupić w sklepach internetowych i w niektórych sklepach ze zdrową żywnością, ale ze względu na cenę jest mniej popularna od innych rodzajów mąki bezglutenowej, np. kasztanowej, kokosowej czy migdałowej.

Przepis na placuszki z mąki bananowej

Składniki:

250 g przecieru z jabłek,

3 żółtka,

3 białka,

½ szklanki mąki z quinoa,

¼ szklanki mąki bananowej,

½ łyżeczki proszku do pieczenia,

szczypta cynamonu,

olej do smażenia,

opcjonalnie: bita śmietana, syrop klonowy.

Sposób przygotowania:

1. Jabłka połącz z żółtkami przy pomocy miksera.

2. Wymieszaj ze sobą sypkie produkty i dodaj je do masy jabłkowo-jajecznej.

3. Białka ubij na sztywną pianę.

4. Połącz z mączną masą, delikatnie mieszając, by piana nie opadła.

5. Usmaż na oleju placuszki.

6. Podawaj same lub z dodatkiem bitej śmietany albo syropu klonowego.

Innym znanym deserem jest chlebek bananowy zwany bananowcem

Smacznego!