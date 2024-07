Whisky zaliczana jest do mocnych i „szlachetnych” alkoholi. Szkocki trunek przyrządzany jest z zacieru zbożowego, a następnie przechowywany w drewnianych beczkach.

Istnieje wiele rodzajów whisky: whisky słodowa, mieszana, zbożowa, Tennessee Whiskey (produkowana z kukurydzy, żyta i pszenicy) oraz bourbon. Im dłużej alkohol dojrzewa w beczkach, tym ciemniejszą barwę przybiera.

Kaloryczność whisky

Whisky to jeden z najpopularniejszych trunków. Serwowany jest na imprezach, bankietach i w każdym barze. Porcja 100 ml alkoholu zawiera około 216 kcal. Co ciekawe whisky zawiera większą ilość antyoksydantów niż wódka lub rum.

Z czym podawać whisky?

Wielu ekspertów uważa, że whisky nie powinno się mieszać z niczym poza niegazowaną wodą lub lodem. Inne dodatki zabijają jej wyrafinowany smak. Zaleca się użycie 1/3 szklanki wody do rozcieńczenia trunku. Pamiętaj, by nie przesadzić z jej ilością, gdyż zbyt rozwodniona whisky straci swój charakterystyczny smak. Dla wielu osób jednak smak alkoholu jest zbyt mocny i rozcieńczają go z innymi napojami np. coca-colą, sprite'm lub sokiem jabłkowym. Do całości dodaje się kostki lodu, dzięki którym napój jest bardziej orzeźwiający i ma łagodniejszy smak.

W czym pić whisky?

Whisky powinno się pić w niskich, grubych szklankach o prostym lub tulipanowym kształcie. Jeśli nie posiadasz takich szklanek, wybierz grube szkło.

Przepis na szkocki drink z whisky

Do szkockiego drinku potrzebujesz 25 ml szkockiej whisky, 2 łyżeczki soku z czarnego bzu, soku z limonki, gazowaną lemoniadę i syrop owocowy. Wszystkie składniki przelej do szklanki o grubym szkle i zalej lemoniadą. Do całości dodaj kilka kostek lodu.