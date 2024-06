Marzena Kipiel-Sztuka zmarła 9 czerwca 2024 roku po walce z ciężką chorobą. Śmierć uwielbianej aktorki była prawdziwym szokiem dla jej fanów. Teraz okazuje się, że ostatnie chwile spędziła w hospicjum...

W minioną niedzielę do mediów trafiła przykra informacja o śmierci Marzeny Kipiel- Sztuki, która znana była m.in. z serialu "Świat według Kiepskich". Jak się okazało, aktorka zmagała się z ciężką chorobą. Teraz również media obiegła informacja, że Marzena Kipiel-Sztuka ostatnie chwile życia spędziła w wałbrzyskim hospicjum. O śmierci aktorki oraz o kolejnych faktach dotyczących jej śmierci informuje media przyjaciółka zmarłej - Renata Pałys, znana z roli "Paździochowej" w serialu "Świat według Kiepskich".

To nie była nagła śmierć. Marzena od jakiegoś czasu poważnie chorowała, ale nie chciała, żeby o tym mówić

Teraz do mediów trafiła także informacja, gdzie i kiedy odbędzie się pogrzeb zmarłej Marzeny Kipiel-Sztuki. Okazuje się, że organizacją zajmie się "rodzina aktorska".

Byliśmy przygotowani od tygodnia na to. Dziś można było załatwiać te formalności wszystkie. Musimy to wszystko załatwić my, ponieważ nie miała rodziny jako takiej

- przyznała Renata Pałys w rozmowie z Jastrząb Post.