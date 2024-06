Była wspaniałą aktorką wielu ról, jednak fani głównie kojarzyli ją z postacią Halinki Kiepskiej! Marzena Kipiel-Sztuka latami wcielała się w ikoniczną bohaterkę, dostarczając widzom ogrom rozrywki. Niewielu wiedziało, jak ta właściwie dostała się do serialu? Po latach w zaskakujący sposób wspominała casting.

Choć dla wielu Marzena Kipiel-Sztuka była przede wszystkim Halinką z "Kiepskich", dla innych była siostrą, przyjaciółką, bliską sercu osobą. Jej nagła śmierć pogrążyła więc w rozpaczy tysiące Polaków. Na co tak właściwie zmarła aktorka? Jej koleżanka z planu, Renata Pałys, przekazała dla Plejady, że 58-latka odeszła po długiej walce z chorobą, jednak nie wdawała się w szczegóły.

Do tej pory Marzenę Kipiel-Sztukę pożegnała już chociażby produkcja "Kiepskich", zamieszczając w sieci przejmujący wpis. Serial przyniósł aktorce największą sławę... w końcu grała w nim przez przeszło 20 lat. Niewielu wie, jak ta właściwie otrzymała rolę Halinki. Opowiedziała o tym ona sama w książce "Świat według Kiepskich".

Wspomniała w niej, że długo poszukiwała roli dla siebie, ale stale ją odrzucano. Była tak zdesperowana, że miała nadzieję chociażby na rolę w reklamie pasty do zębów. Wtedy dostała zaskakującą dla niej wiadomość.

Agencja aktorska we Wrocławiu, z którą byłam związana, przysłała mi zaproszenie na casting do jakiegoś serialu komediowego, gdzie producent takimi oto słowami opisał, kogo potrzebują: ''Kobieta po czterdziestce z niewygasłym seksem''. Musicie wiedzieć, że przed każdym castingiem starałam się jakoś odmłodzić, a tu proszę, nie ma takiego wymogu

Uznała więc, że nie ma nic do stracenia i udała się na casting. Jak opisuje w książce, wybrała na tę okoliczność nietypowy dla niej strój - mini, szpilki i obcisłą bluzkę. Na miejscu okazało się, że niemal w 100% odwzorowała wyobrażenie producenta o serialowej Halinie Kiepskiej. Choć wydawało się, że przypadła im do gustu, po wszystkim pożegnała się i odjechała, mając niemal pełne przekonanie, że nie dostanie roli.

Wówczas Marzena Kipiel-Sztuka otrzymała propozycję, by zagrać sąsiadkę głównej bohaterki. Przystała na ofertę, ale zanim w ogóle zdążyła się z nową rolą oswoić, otrzymała kolejny telefon: