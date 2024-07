Skakanie na skakance wpływa na wiele partii mięśni brzucha, ud, pośladków czy łydek i pobudza organizm do kolejnych zadań treningowych. Ma dodatkowo zbawienny wpływ na układ krążenia i wzmacnia proces odchudzania.

Skakanie na skakance przez około 30 minut pozwoli spalić nawet do 300-400 kalorii (w trakcie 10 minut intensywnego treningu możesz spalić od 100 do 150 kalorii). Jeżeli trening będziesz powtarzać co najmniej 3 razy w tygodniu, to pozwoli spalić nawet aż do 1 200 kalorii tylko dzięki samym skokom. Nie powinieneś jednak traktować tego jako pojedynczego ćwiczenia – skakanie na skakance jest idealną formą rozgrzewki, która rozgrzeje mięśnie i stawy oraz przygotuje ciało do kolejnych zadań treningowych.

Skakanie na skakance a odchudzanie

Skakanie na skakance pozwoli w krótkim czasie spalić dużą liczbę kalorii. Nie jest to jednak jedyna zaleta tego ćwiczenia – przyśpiesza przemianę materii i zwiększa procesy metaboliczne. Należy również podkreślić, że samo odchudzanie zmniejsza ilość tkanki tłuszczowej, ale to ćwiczenia i intensywny trening wyrzeźbią sylwetkę.

Jak skakać na skakance:

1. Rozpocznij od prostych podskoków na dwóch złączonych nogach, co pomoże ci złapać równowagę (jeżeli dopiero zaczynasz). Skacz zawsze na luźnych kolanach, utrzymuj wyprostowaną postawę i trzymaj napięty brzuch. Zrób co najmniej 20-30 powtórzeń.

2. Zrób sobie chwilę przerwy – nie musi być długa (czasami wystarczy minuta), ale nie wolno siadać ani kłaść się na podłodze. W ramach relaksu wykonaj kilka rozciągających ćwiczeń.

3. Zrób kolejną serię skoków, jednak inaczej – podskakuj ze złączonymi nogami, ale staraj się raz „spaść” trochę przed siebie, a później za siebie. Możesz również wykonać serię na jednej nodze. Wtedy wykonaj 10 powtórzeń.

4. Możesz też wykonać trudniejsze podskoki – np. ze skrzyżowanymi nogami lub naprzemiennie – raz na prawej, a raz na lewej nodze.

Skakanka jest przyrządem, który można zabrać ze sobą na dwór, dlatego można wykorzystać ją na świeżym powietrzu podczas joggingu czy spaceru. Jeżeli masz w domu trochę więcej przestrzeni, możesz spokojnie trenować w domu – zadbaj jednak o ostrożność, aby skakanka podczas wirowania nie zaczepiła się o nic i nie zrobiła ci krzywdy. Gdy jesteś zdecydowany, aby ją kupić, wybierz model skakanki linowej lub z tworzywa syntetycznego PCV (skakanka sznurkowa, rzemienna lub z obciążeniem jest nieodpowiednia dla osób początkujących).

Przed zakupem skakanki warto wykonać na niej kilka skoków, żeby sprawdzić, czy ma ona właściwą długość.