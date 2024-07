Reklama

Delikatnie drożdżowe jagodzianki, miękkie i puszyste z dużą ilością soczystych owoców leśnych lub borówek to idealny sposób na drugie śniadanie. Przygotowanie trwa trochę czasu, ale warto go poświęcić, aby na drugi dzień mieć idealne domowe wypieki, które sprawdzą się jako słodka przekąska do kawy. A dodatkowo jagody znakomicie wpływają na oczy, obniżają poziom złego cholesterolu, uelastyczniają naczynia krwionośne, co przyda się wszystkim tym, którzy prowadzą aktywny tryb życia!

Jagodzianki

Ciasto:

500 g mąki

20 g świeżych drożdży

szczypta soli

250 ml mleka

1 jajko

4 łyżki oleju

240 g cukru

2 łyżki cukru waniliowego

Nadzienie:

300 g jagód

3 łyżki cukru

1 łyżka mąki ziemniaczanej

Lukier:

ok. 150 g cukru pudru

3-4 łyżki alkoholu lub ciepłej wody

Ciasto: drożdże mieszamy z 3 łyżkami ciepłego mleka i odrobiną cukru. Odstawiamy na kilka minut.

Mąkę przesiewamy, dodajemy sól, wlewamy letnie mleko, dodajemy jajko i rozczyn drożdżowy. Mieszamy. Dodajemy resztę składników i wyrabiamy ciasto. Po kilku minutach powinno być plastyczne i zacząć delikatnie odchodzić od ręki. Przykrywamy ściereczką i odstawiamy na godzinę do wyrośnięcia.

Gdy ciasto podwoi objętość, wyrabiamy raz jeszcze delikatnie. Dzielmy na 16 równych części. Każdą delikatnie formujemy w formie małych okrągłych bułeczek i odstawiamy na 15 minut do wyrośnięcia.

Nadzienie: jagody mieszamy z cukrem i mąką ziemniaczaną.

Z każdej wyrośniętej części ciasta delikatnie palcami (albo całą dłonią) robimy placek, na środku umieszczamy dużą łyżkę jagodowego farszu. Zlepiamy placek jak pierogi, dokładnie dociskając. Każdy delikatnie formujemy na kształt podłużnej bułeczki, lub umieszczamy na blacie łączeniem w dół i delikatnie rolujemy, nadając im owalny kształt. Gotowe bułeczki umieszczamy na wyłożonej papierem pergaminowym blasze, przykrywamy ściereczką i odstawiamy do wyrośnięcia na ok. 45 minut.

Wyrośnięte jagodzianki pieczemy w temperaturze 190 stopni przez ok. 15 minut. Studzimy na kratce.

Cukier puder mieszamy energicznie z alkoholem albo wodą i tak przygotowanym lukrem smarujemy wystudzone jagodzianki.

Z podanej ilości składników wychodzi 16 jagodzianek.

Smacznego!

