Czubajkę kanię w panierce z jajka i bułki tartej smaży się na oleju, aż grzyb się zarumieni. Do marynowania grzybów w zalewie octowej potrzebne jest ziele angielskie, gorczyca, cukier oraz ocet 10 procentowy. Gorącą marynatą zalewa się pokrojone w ćwiartki grzyby umieszczone w słoiku, do których można dodać ugotowaną wcześniej cebulę.

Czubajki kanie to grzyby jadalne. Są bardzo podobne do muchomora sromotnikowego, który jest trujący. Jeżeli grzyb ma ruchomy pierścień na trzonku, a jego blaszki nie zrastają się z nóżką, oznacza to, że jest to kania i możemy ze spokojem zabrać się za jej przyrządzanie. Pierścień sromotnika jest nieruchomy, a blaszki z nóżką łączą się w jedną całość.

Przepis na kanię w panierce z bułki tartej

Składniki:

2 kapelusze czubajki kani,

0,5 szklanki bułki tartej (około 60 gramów),

2 łyżki oleju,

1 jajko,

sól,

pieprz mielony.

Czas przygotowania: około 10 minut

Stopień trudności: bardzo łatwy

Sposób przygotowania:

Kapelusze grzybów oczyść z piasku i ewentualnych liści (możesz to zrobić nożykiem delikatnie skrobiąc lub opłukując kanie pod bieżącą wodą).

Jajko dopraw solą oraz pieprzem i roztrzep widelcem na głębszym talerzu.

Na oddzielny talerz wysyp bułkę tartą.

Obtocz kanię z obydwu stron: najpierw w jajku, potem w bułce tartej (pamiętaj, aby wewnętrzną stronę grzyba dociskać mocniej by jajko wpłynęło między blaszki).

Rozgrzej olej na patelni i smaż grzyby, aż będą rumiane (około 3 minuty na jedną stronę).

Zdejmij kanię z patelni i podawaj z ziemniakami lub surówką.

Smacznego!

Przepis na smażoną kanię w marynacie z octu

Składniki:

12-15 kapeluszy czubajki kani,

2 jajka,

szklanka bułki tartej (około 120 gramów),

1 łyżka mleka,

1 cebula,

sól,

pieprz mielony.

Marynata (zalewa):

0,5 szklanki octu spirytusowego 10 procentowego (około 125 mililitrów),

3 szklanki wody (około 625 mililitrów),

6 ziarenek ziela angielskiego,

pół łyżeczki ziaren białej gorczycy,

1 łyżka soli,

3 łyżki cukru,

1 łyżeczka ziarnistego pieprzu.

Czas przygotowania: około 30 minut

Stopień trudności: średni

Sposób przygotowania:

Podziel kapelusze kani na ćwiartki.

Do głębszego talerza wbij jajka i roztrzep je widelcem.

Na oddzielny talerz wysyp bułkę tartą.

Kawałki grzybów obtocz: najpierw w jajku, potem w bułce tartej.

Smaż grzyby, aż będą rumiane (około 2 minuty na każdą ich stronę).

Usmażone części kani rozłóż na ręczniku papierowym.

Cebulę pokrój w piórka.

Zagotuj pół szklanki wody w małym rondlu, włóż cebulę i gotuj ją przez około 3 minuty.

Odsącz cebulę na sitku i poczekaj, aż ostygnie.

Resztę wody i składniki na zalewę umieść w garnku i gotuj przez około 15 minut.

Grzyby umieść ciasno w słoikach, przekładając cebulą.

Wlej gorącą zalewę tak, aby przykryła kanie.

Zakręć mocno słoiki.

Gotowe!

Tak przygotowane kanie w marynacie octowej są gotowe do zjedzenia już po ostygnięciu. Słoiki mogą stać około 4 miesiące, o ile są przechowywane w ciemnym miejscu w temperaturze około 15-18 stopni Celsjusza.