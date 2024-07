Gąsówka fioletowawa, dwubarwna i lakówka ametystowa to jadalne grzyby o charakterystycznej fioletowej barwie. Z reguły rosną jesienią w większych skupiskach. Do niejadalnych grzybów w odcieniu fioletu należy zasłonak fioletowy. Jego cechą charakterystyczną jest metaliczny połysk kapelusza.

Reklama

Jadalne fioletowe grzyby (np. gąski nagie) można przyrządzać na patelni z cebulą, w marynacie z octu lub zrobić z nich farsz na pierogi. Warto pamiętać, aby niezależnie od gatunku grzyba, umyć go wcześniej pod bieżącą wodą.

Jadalne fioletowe grzyby: gąska naga, gąsówka dwubarwna, lakówka ametystowa

Do najczęściej spotykanych grzybów o fioletowej barwie należą: gąsówka fioletowawa (gąska naga), jej odmiana – gąsówka dwubarwna oraz lakówka ametystowa.

Zobacz także

Gąsówka fioletowawa to grzyb jadalny znany też pod nazwą: gąska naga, badełka naga, rycerzyk fioletowy, członka naga, gąska psia, gąska dzika. Rośnie jesienią (od września do listopada) w lasach iglastych i liściastych. Grzyb lubi wilgoć. Najczęściej można go spotkać w pobliżu krzewów jeżyn leśnych. Gąska naga rośnie częściej w większych skupiskach niż pojedynczo. Kapelusz osiąga do 15 centymetrów średnicy. Na spodniej stronie ma blaszki, które u młodych osobników mają barwę fioletową, a z czasem jaśnieją uzyskując kolor jasnobeżowy. Młode grzyby są koloru jasnej lilii, dopiero potem przybierają fioletowo-brązową barwę. Wysokość trzonu może sięgać około 12 centymetrów.

Gąsówka dwubarwna to odmiana, która rośnie późną jesienią, czyli około listopada. Jest to grzyb występujący najczęściej na obrzeżach lasów, np. na łąkach i pastwiskach. Cechą charakterystyczną grzyba jest fioletowy trzon. Kapelusz ma kolor jasnego brązu, w odróżnieniu od gąski nagiej, u której jest on fioletowy. Blaszki u młodych okazów mają kolor białawy, u starszych – bladokremowy.

Lakówka ametystowa rośnie w lasach mieszanych od lipca do listopada. Gatunek najczęściej można spotkać w okolicach buków, dębów oraz świerków. Grzyb charakteryzuje się małym kapeluszem, o średnicy około 5 centymetrów w kolorze fioletowym. Trzonek grzyba (w kolorze kapelusza), może urosnąć do 12 centymetrów.

Grzyby niejadalne w fioletowym kolorze: zasłonak fioletowy

Grzyby niejadalne nie stanowią zagrożenia życia dla człowieka, ale mogą powodować np. problemy z trawieniem lub wymioty. Zasłonak fioletowy to rodzaj grzyba, którego lepiej nie zrywać w lesie. Rośne on głównie w lasach liściastych w okresie letnio-jesiennym (czyli między czerwcem a listopadem). Kapelusz ma kolor fioletowy z lekko metalicznym połyskiem. Osiąga średnicę około 10 centymetrów. Trzon grzyba rośnie do 10 centymetrów.