Już od 23 do 31 sierpnia odbędzie się premierowa edycja Fine Dining Week - festiwalu najwyższej sztuki restauracyjnej. To okazja na wielozmysłowe doświadczenie najwybitniejszych restauracji w Warszawie i Krakowie, w festiwalowej cenie 119 złotych, która obejmuje 5 popisowych dań wybitnych Szefów Kuchni oraz kieliszek aperitifu. Podczas Festiwalu Goście będą mogli przekonać się, że najwyższej próby sztuka restauracyjna to znacznie więcej niż kulinarne rzemiosło. Fine dining to jakość gourmet, ekskluzywność, lokalność, świeżość, kulinarna sztuka kompozycji smaków oraz mistrzostwo w kreowaniu wielozmysłowego doświadczenia dla najbardziej wymagających Gości.

Filarami restauracji fine diningowych są najwyższe standardy obsługi, rozbudowane posiłki, ekskluzywne wnętrza, dedykowane naczynia i sztućce, najwyższa edukacja Szefów Kuchni, kultura wine pairingu, autorski charakter oraz społeczny i biznesowy status budujący dodatkowy prestiż. Festiwal Fine Dining Week to wyjątkowa okazja na poznanie świata bezkompromisowej jakości, eksperckiej tradycji i odwagi w kreowaniu trendów. Restauracje uczestniczące w Fine Dining Week nagradzane są m.in. rekomendacjami Michelin oraz są umieszczane na wysokich miejscach przewodnika Gault & Milleau. Fine dining to sztuka restauracyjna najwyższej próby, której każdy powinien chociaż raz doświadczyć!

Otwarcie festiwalowych rezerwacji już 2. sierpnia. na stronie www.restaurantweek.pl - najbardziej atrakcyjne Stoliki znikają z reguły w ciągu pierwszych 24 godzin. Lista potwierdzonych do tej pory Restauracji obejmuje między innymi: Marconi, La Brasserie Moderne, Brasserie Warszawska, Butchery & Wine, Opasły Tom, N31.

Rezerwacje na Festiwal przyjmujemy na stronie www.restaurantweek.pl!

Otwarcie Rezerwacji: 2.08.2016

Dresscode: Smart casual

Czas: 23 - 31 sierpnia 2016!

Pięciodaniowe doświadczenie restauracyjne + kieliszek wina w festiwalowej cenie 119 zł.

Do zobaczenia przy stole!