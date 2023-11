W poniedziałek, 27 listopada, przedstawiono nowy skład rządu powołanego przez premiera Mateusza Morawieckiego. Na czele jednego z ministerstw stanęła znana z "M jak miłość" aktorka, a obecnie posłanka Prawa i Sprawiedliwości, Dominika Chorosińska. Choć życie prywatne nowej Minister Kultury nie było pozbawione zawirowań i skandali, jak mówi aktorka - pozytywne zmiany w swoim życiu zawdzięcza modlitwie skierowanej do świętych.

Reklama

Dominika Chorosińska zawdzięcza to modlitwie

27 listopada zaprzysiężono w Pałacu Prezydenckim nowy rząd premiera Mateusza Morawieckiego. Choć wszystko wskazuje na to, że nowa Rada Ministrów nie uzyska wymaganej do uzyskania w Sejmie wotum zaufania liczby głosów, Polacy poznali finalny skład gabinetu. Nie zabrakło również zaskoczeń - na czele Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego stanie Dominika Chorosińska, aktorka i posłanka PiS.

Nie wszyscy wiedzą, że jakiś czas temu życie prywatne Dominiki Chorosińskiej obfitowało w skandale i zaskoczenia. Cień na jej małżeństwo z Michałem Chorosińskim rzuciła bowiem zdrada, której miała dopuścić się aktorka. Dominika Chorosińska mówiła o wybaczaniu zdrady już po fakcie w jednym z wywiadów.

W małżeństwie z 16-letnim stażem cały czas jest kryzys i podnoszenie się z tego. Moim zdaniem kryzysy w małżeństwie są zbawienne. To jest taka istota małżeństwa. Nasze jest bardzo burzliwe i to jest cudowne, bo cały czas jesteśmy wzmocnieni. Do przysięgi małżeńskiej dodałabym jedno zdanie – będę ci wybaczać zawsze - mówiła Dominika Chorosińska przed laty.

ADAM JANKOWSKI/REPORTER

Zobacz także: Figurska spodziewa się dziecka. Poprzednie ciąże aktorki miały bardzo dramatyczny przebieg

Receptą na problemy małżeńskie okazała się dla Dominiki i Michała Chorosińskich ... modlitwa. Aktorka zwróciła się po pomoc i wstawiennictwo do św. Faustyny.

Skleiliśmy małżeństwo, choć z ludzkiego punktu widzenia było to niemożliwe. Najpierw zaczęła mnie rozsadzać tęsknota za sakramentami. Pewnego dnia na targach książki przypadkowo natknęłam się na ''Dzienniczek'' s. Faustyny. Przeglądając go, znalazłam zdanie, że mogą przyjść do mnie najwięksi grzesznicy. Poczułam, że zalewa mnie strumień boskiej miłości. Dziś uważam, że to m.in. s. Faustyna uratowała moje małżeństwo - mówiła Dominika Chorosińska dla ''Życia na gorąco''.

Jak się okazuje, kryzys w małżeństwie okazały się być dla Dominiki Chorosińskiej wartościową lekcją. Co więcej, wraz z mężem postanowili przed laty wybrać się do ... Sanktuarium Męki Pańskiej i Matki Bożej Kalwaryjskiej w Kalwarii Pacławskiej, a wizyta zainspirowała ich do modlitwy za wstawiennictwem jednego ze świętych.

Wychodząc już z kościoła, spotkaliśmy naszego przyjaciela, który zapytał, czy byliśmy u Wenantego Katarzyńca? Przyznam, że kompletnie nie wiedziałam, o kim mowa! - mówiła Dominika Chorosińska dla ''Dobrego Tygodnia''.

Wenanty Katarzyniec to franciszkanin i duchowny, który jest uznawany za patrona spraw finansowych. Jak się okazuje, jego wstawiennictwo pomogło również Dominice Chorosińskiej, która - jak twierdziła - "wymodliła" sobie nowy samochód!

Wenanty Katarzyniec pomógł mi, nie mam wątpliwości - dodała nowa Minister Kultury w wywiadzie dla ''Dobrego Tygodnia''.

Wiedzieliście o tych szczegółach z prywatnego życia nowej Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego?

Reklama

Zobacz także: Dominika Figurska wraca na ekrany. Aktorka z „M jak miłość” dostała rolę w popularnym serialu!