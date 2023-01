"Rolnik szuka żony": Ania Bardowska pokazała balustradę w nowym domu. Fajnie wygląda?

Ania Bardowska pokazała nowy dom i zdradziła, kiedy razem z rodziną będzie mogła się do niego przeprowadzić. Była uczestniczka "Rolnik szuka żony" podczas relacji na InstaStories pochwaliła się swoim gniazdkiem, ale my patrzymy widok z okna, który naprawdę może zaskakiwać. Spójrzcie tylko, co dzieje się na ich podwórku! Ania Bardowska pochwaliła się nowym domem Ania i Grzesiek Bardowscy to zdecydowanie jedna z najpopularniejszych par, które poznały się w "Rolnik szuka żony". Zakochani wzięli udział w drugiej edycji programu, a w tym roku minęło już sześć lat od ich ślubu. Fani pary z pewnością doskonale wiedzą, że Ania i Grzesiek Bardowscy na początku 2020 roku rozpoczęli budowę własnego domu. Była uczestniczka "Rolnik szuka żony" od samego początku chętnie pokazuje w sieci kolejne etapy budowy. Dziś nowe gniazdko pary jest już prawie gotowe- ostatnio Ania Bardowska z "Rolnik szuka żony" pokazała piękną łazienkę w nowym domu, a teraz pochwaliła się kolejnymi kadrami. Ania Bardowska pokazała, jak prezentuje się jej nowy dom! Zobacz także: "Rolnik szuka żony": Anna Bardowska wróciła z wakacji i pokazała niecodzienne zdjęcie... Ania Bardowska pokazała również relację z wnętrza nowego domu. Jak możemy zauważyć, podłogi są już gotowe, więc teraz chyba przyszła pora na meble i dodatki. Bardzo często pytacie kiedy się wprowadzimy. Obstawiam, że to będzie jesień tego roku- wyznała Ania Bardowska. Zobacz także: "Rolnik szuka żony": Anna Bardowska będzie na weselu jednej z gwiazd programu? Dom Ani i Grześka Bardowskich robi wrażenie, ale nie da się ukryć, że widok z okna może zaskakiwać. Na podwórku przed domem widać góry piachu i cegieł. Była uczestniczka "Rolnik szuka żony" uprzedzając komentarze...