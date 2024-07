Dieta w zapaleniu trzustki odgrywa bardzo ważną rolę - ma na celu odciążenie chorego narządu. Najważniejszą zasadą w tej diecie jest zmniejszenie ilości tłuszczu i błonnika pokarmowego, a zwiększenie węglowodanów. Alkohol należy całkowicie wyeliminować.

Zapalenie trzustki jest jedną z częstszych chorób dotyczących tego narządu. Jednym z elementów jej leczenia jest wprowadzenie w życie chorego odpowiedniej diety leczniczej. Podstawowym zaleceniem żywieniowym jest jedzenie posiłków łatwostrawnych z ograniczeniem tłuszczu.

Zapalenie trzustki – co to jest

Trzustka jest narządem, który znajduje się w górnej części jamy brzusznej, nieopodal dwunastnicy. Pełni bardzo ważną funkcję w ludzkim organizmie, ponieważ wytwarza enzymy, które trawią tłuszcze, białka i węglowodany. Drugą jej rolą jest wydzielanie hormonów – insuliny i glukagonu, które regulują poziom cukru we krwi. Zapalenie trzustki to jedna z najczęstszych chorób trzustki. Jest stanem zagrażającym życiu, dlatego ważne jest wprowadzenie odpowiedniego leczenia oraz diety, która odciąży chorobowo zmieniony narząd.

Objawy zapalenia trzustki

Zapalenie trzustki można podzielić na ostre, które jest stanem odwracalnym oraz przewlekłe. Objawami ostrego stanu zapalnego są nudności, wymioty, skąpomocz lub bezmocz, bardzo silny ból w nadbrzuszu, który promieniuje do kręgosłupa lub do lewej części ciała. Chorobie towarzyszy również przyspieszenie tętna oraz spadek ciśnienia tętniczego krwi.

Dieta w zapaleniu trzustki

Przy przewlekłym zapaleniu trzustki obowiązuje dieta łatwostrawna z ograniczeniem tłuszczu. Z żywienia chorego eliminuje się produkty tłuste i wzdymające (warzywa kapustne, rośliny strączkowe etc.). Ponadto ograniczeniu podlega błonnik pokarmowy, co oznacza, że z diety wyklucza się gruboziarniste kasze, pełnoziarniste makarony i pieczywo. Owoce i warzywa powinno podawać się obrane ze skórki, a najlepiej rozdrobnione i ugotowane. Zakazane jest jedzenie posiłków smażonych, pieczonych z tłuszczem czy duszonych z obsmażaniem. Bezwzględnie zakazanym produktem, zarówno przy ostrym, jak przy przewlekłym zapaleniu trzustki jest alkohol pod każdą postacią.

Żywienie w o ostrym zapaleniu trzustki

Ostre zapalenie trzustki jest stanem zagrożenia życia i wymaga hospitalizacji. Dieta przy ostrym zapaleniu trzustki, nazywana dietą trzustkową, składa się z czterech etapów. Pierwszy etap to głodówka obowiązująca przez dobę. Po upływie 24 godzin, jeśli ustąpią dolegliwości bólowe oraz jelita zaczną prawidłowo pracować chory może otrzymać kleik z kaszy jęczmiennej, ryżu, kaszy manny lub płatków owsianych. Dodatkowo może jeść sucharki i pić gorzką, słabą herbatę. Dietę kleikową można prowadzić maksymalnie przez 3 dni. Następnie rozszerza się ją o owoce i warzywa, takie jak marchew i ziemniaki puree i przecier z gotowanych jabłek. Dozwolonym napojem jest woda z owocowym lub warzywnym sokiem, najlepiej z czarnej porzeczki lub z marchewki. Po kolejnych 4 dniach do żywienia wprowadza się chude mleko i twarożki. Po miesiącu od zapalenia trzustki powinno się stosować dietę z małą ilością tłuszczu i błonnika pokarmowego, natomiast zwiększoną ilością węglowodanów. Chory powinien jeść 4-5 posiłków dziennie w regularnych odstępach czasu (co 3-4 godziny).