Objawy cukrzycy u dzieci to częste oddawanie moczu i pocenie się mogące prowadzić do odwodnienia. U dzieci i młodzieży w wieku od 3 do 16 lat powodem do niepokoju jest blady odcień skóry, drżenie rąk i wzmożone pragnienie.

Reklama

Cukrzyca u dzieci w liczbach

U dzieci i młodzieży dominuje cukrzyca typu 1. Rozwój choroby wynika z czynników genetycznych i środowiskowych, np. narażenia na sytuacje stresowe w szkole. Dobowe zapotrzebowanie na insulinę u dzieci w wieku przedszkolnym wynosi 0,6 – 0,75 jednostki insuliny na dzień, z kolei dzieci w okresie dojrzewania przyjmują 1,5 – 2,0 jednostek insuliny dziennie.

Pierwsze objawy cukrzycy u dzieci

Kliniczne objawy cukrzycy to wzmożone pragnienie, zwiększona ilość oddawanego moczu oraz ubytek wagi. Leczenie cukrzycy u dzieci i młodzieży ma na celu zapewnienie im możliwości prawidłowego rozwoju psychicznego i fizycznego. Im wcześniej cukrzyca u dzieci zostanie zdiagnozowana, tym szybciej malec nauczy się postępować z chorobą. Dzieci z cukrzycą potrzebują szczególnego wsparcia psychologicznego – podstawą leczenia jest kontrola posiłków i poziomu cukru we krwi. Dziecku trudno pogodzić się z ograniczeniami, w postaci np. zakazu zjedzenia batonika. Może łamać zasady, by nie wyróżniać się wśród rówieśników – a konsekwencje braku kontroli cukrzycy są poważne.

Cukrzyca u dzieci - kiedy pójść do lekarza?

Pierwsze objawy cukrzycy u dzieci są sygnałami, po których dobrze jest umówić się na wizytę do lekarza. Częste wizyty w toalecie mogą świadczyć o zapaleniu pęcherza moczowego, a nie cukrzycy, zatem warto zrobić badania poziomu cukru we krwi. Prawidłowy poziom glikemii dla dzieci w wieku szkolnym wynosi około 70 -180 miligramów procentowych. Glukoza we krwi poniżej 60 miligramów procentowych świadczy o za niskim poziomie cukru, a wynik powyżej 280 miligramów procentowych informuje o zbyt wysokim poziomie cukru.

Objawy cukrzycy u niemowlaka

U niemowląt najczęściej diagnozuje się cukrzycę typu 1. Do typowych symptomów cukrzycy u niemowlaka należą: nadmierne pocenie się, odwodnienie, częstsze oddawanie moczu, dreszcze na ciele, blada skóra oraz niebieski odcień ust i palców. Powyższe objawy dobrze jest skonsultować z lekarzem.

Zobacz także

Objawy cukrzycy u kilkulatków (dzieci w wieku od 2 do 7 lat)

Inne objawy, na które warto zwrócić uwagę w profilaktyce cukrzycy typu 1, to:

blada skóra,

drżenie rąk,

przyspieszone bicie serca,

wzmożone uczucie głodu lub zupełny wstręt do jedzenia,

nadmierna potliwość,

bóle głowy i brzucha ,

, szybkie męczenie się,

ogólne osłabienie,

nadpobudliwość , niepokój,

, niepokój, problemy z koncentracją,

nieuzasadnione nagłe zmiany nastroju,

napady agresji lub śmiechu (przypominające stan upojenia alkoholowego),

drgawki,

senność ,

, zaburzenia mowy i widzenia,

nagła utrata przytomności.

Objawy cukrzycy u dzieci i młodzieży (od 7 lat wzwyż)

Część objawów cukrzycy można zauważyć u dziecka w czasie zajęć szkolnych.

Niepokojące zachowania dzieci, na które dobrze jest zwrócić uwagę, to:

nielogiczne odpowiedzi na pytania zadawane przez nauczyciela,

niegrzeczne zachowanie i agresja w stosunku do wychowawców i rówieśników,

trudności nawiązania kontaktu dziecka z innymi,

zmiana charakteru pisma.