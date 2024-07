Dzienniczek samokontroli cukrzyka należy uzupełniać po każdym badaniu poziomu glukozy i wzięciu leków lub insuliny. Należy też dokładnie spisywać wielkość i skład posiłków. Notes można dostać u diabetologa, kupić w sklepie medycznym lub pobrać z Internetu.

Cukrzyca jest chorobą autoimmunologiczną, która objawia się nadmiarem glukozy we krwi. Przyczyną dolegliwości jest niedobór insuliny w organizmie. W leczeniu cukrzycy wykorzystuje się leki i insulinę oraz dietę opartą na produktach o niskim indeksie glikemicznym. Dodatkowo należy też kontrolować poziom cukru we krwi. Można to robić przy pomocy dzienniczka cukrzyka.

Czym jest dzienniczek samokontroli cukrzyka?

Dzienniczek samokontroli cukrzyka to notes, w którym diabetyk zapisuje parametry swojej choroby oraz przyjmowane leki. W ten sposób zarówno chory, jak i lekarz, mogą kontrolować przebieg cukrzycy. Dzienniczek może mieć formę elektroniczną lub papierową. Chory powinien zabierać wypełniony notes na każdą wizytę u lekarza (nie tylko diabetologa). Warto pamiętać, że noszenie dzienniczka przy sobie może uratować cukrzykowi życie w przypadku zasłabnięcia lub wypadku. Na podstawie danych z notesu ratownicy medyczni będą wiedzieli, na co choruje poszkodowany i jaką dawkę leku należy mu podać.

Zasady prowadzenia dzienniczka samokontroli cukrzyka

Dzienniczka samokontroli należy używać według następujących zasad:

regularne zamieszczanie danych – zdarza się, że cukrzyk robi pomiary glukozy o nieodpowiednich porach (na przykład po śniadaniu, zamiast na czczo). W przypadku pominięcia pory badania, należy taką informację umieścić w notesie;

wpisywanie prawdziwych informacji – fałszowanie wyników badań negatywnie wpływa na dobór leczenia;

aktualizowanie dzienniczka – należy aktualizować dane, które nie są ściśle związane z cukrzycą (na przykład: nazwisko, dane kontaktowe, inne choroby przewlekłe).

Co powinno znajdować się w dzienniczku samokontroli?

Dzienniczek ma zazwyczaj formę tabelki. W notesie powinno znaleźć się miejsce na poniższe informacje:

imię i nazwisko chorego,

kontakt do chorego (niezbędny w przypadku zgubienia dzienniczka),

masa ciała,

ciśnienie tętnicze ,

, inne choroby przewlekłe,

leki przyjmowane na stałe (dawka i częstotliwość przyjmowania),

data i godzina badania,

glikemia na czczo (poziom glukozy we krwi),

glikemia przed posiłkiem,

glikemia 2 godziny po każdym posiłku ,

, poziom insuliny we krwi,

przyjęte leki lub dawka insuliny,

dokładna zawartość i ilość posiłków (na przykład, ile kromek chleba zjadł chory i jakiego rodzaju było pieczywo),

aktywność fizyczna (rodzaj, stopień intensywności i czas trwania ćwiczeń),

uwagi (tu warto wpisać informacje o samopoczuciu lub chorobie).

Zakup dzienniczka samokontroli cukrzyka

Dzienniczek samokontroli dostaje każdy cukrzyk od lekarza prowadzącego. Notes można również wykonać samodzielnie, pobrać z Internetu, kupić w sklepach medycznych albo na aukcjach internetowych (ich cena nie przekracza 10 złotych). Dzienniczek jest również dołączany do sprzętu przeznaczonego dla diabetyków, czyli penów do insuliny, igieł lub glukometru.