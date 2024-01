Sandra Kubicka i Baron spodziewają się dziecka. Przyszła mama chętnie dzieli się z fanami nowymi kadrami ukazującymi jej figurę i przygotowaniami wyprawki dla malucha.

Sandra Kubicka postanowiła pokazać swoim fanom, co w ostatnich dniach udało jej się kupić, aby ułatwić jej ciążę.

Od jakiegoś czasu śpię na takim wałku. To jest po prostu taki wałek i on jest wypełniony grochem i jest z organicznej bawełny i on super mi na nogi działa, bo ja kocham spać z jedną nogą zawiniętą, ale on jest za twardy i już na tym etapie mi przeszkadza. W ogóle już gorzej sypiam. Chyba że jestem na lewej stronie

- powiedziała na InstaStories Sandra Kubicka.