Dekstroza należy do cukrów prostych, której działanie podobne jest do glukozy. Jest uznawana za transporter kreatyny. Wśród ludzi uprawiających kulturystykę oraz ćwiczenia siłowe zyskała wielką popularność.

Co powoduje dekstroza?

Dekstroza powoduje zwiększenie zasobu energetycznego organizmu a także podnosi sprawność i odporność treningową. Stosuje się ją szczególnie podczas ćwiczeń siłowych oraz tlenowych, takich jak jazda na rowerze, bieganie czy pływanie. Jej spożywanie prowadzi do podniesienia poziomu cukru we krwi, który oddziałuje na trzustkę. Pobudzenie trzustki wiąże się z wydzielaniem większej ilości insuliny, która obniża poziom cukru we krwi i transportuje do mięśni kreatynę i aminokwasy. Wobec tego, dekstroza związana jest z dostarczaniem kreatyny i powiększeniem wydolności i wytrzymałości mięśni.

Jak dawkować dekstrozę?

Osoby chcące zwiększyć masę powinny 2-3 łyżki dekstrozy rozpuścić w szklance wody. Kiedy stosują ją z kreatyną, proporcja się zmienia i rozpuszczają 2 łyżki stołowe cukru z 5 g kreatyny. Należy ją spożywać przed i po treningu. Pamiętaj, aby odżywki nie używać w nadmiarze, gdyż przedawkowanie dekstrozy przyczynia się do chorób serca, układu nerwowego i jest niebezpieczne dla zdrowia. Konieczne jest przestrzeganie dawkowania umieszczonego na suplemencie.

Skutki stosowania dekstrozy

Odżywka typu carbo, jaką jest dekstroza, jest niebezpieczna dla zdrowia. Cukry proste zwiększają objawy astmy i chorób psychicznych. Przyczyniają się także do częstszych wahań nastrojów, zmian osobowości, chorób układu nerwowego, chorób serca. Co więcej, zwiększają ciśnienie we krwi i wywołują cukrzycę.

Mimo tego, że porcjowanie dekstrozy nie jest trudne, nie wolno spożywać jej zbyt często. Przyjęto stosowanie kreatyny codziennie przez 6 tygodni, po czym konieczny jest podobny czas przerwy. Zaleca się stosować dekstrozę przed treningiem i po treningu. Cukier prosty, w większych ilościach zagraża naszemu życiu i zdrowiu.