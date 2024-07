Cytologia nie boli, choć nie jest przyjemna. Pozwala na wykrycie nieprawidłowych komórek nabłonka zanim jeszcze przeistoczą się w raka. Kiedy robić cytologię? Po 25. roku życia lub wcześniej, jeśli kobieta jest aktywna seksualnie. Możliwa jest także cytologia u dziewicy.

Kiedy cytologia jest konieczna, czyli jak zapobiegać rakowi szyjki macicy

Cytologia polega na pobraniu wymazu z szyjki macicy i zbadaniu go pod kątem występowania nieprawidłowych komórek, które z czasem mogą przeistoczyć się w nowotwór. Kiedy cytologia powinna być wykonana po raz pierwszy? Między 20. a 25. rokiem życia, chyba że kobieta rozpoczęła współżycie wcześniej. Duża liczba partnerów sprzyja zarażeniu wirusem brodawczaka ludzkiego, który jest przyczyną raka. Możliwa jest także cytologia u dziewicy, np. jeśli w rodzinie były przypadki nowotworu narządów rodnych i kobieta jest w grupie ryzyka. Cytologię u dziewicy przeprowadza się mniejszym wziernikiem i bez uszkodzenia błony dziewiczej.

Kiedy zrobić cytologię?

Aby wyniki badania były wiarygodne, kobieta w trakcie pobrania materiału do badania nie może chorować na żadną infekcję, nie powinna też dobę przed cytologią współżyć. Zatem jak się przygotować do cytologii? Przez kilka dni poprzedzających wizytę w gabinecie nie powinno się stosować preparatów dopochwowych. W ciągu 24 godzin poprzedzających badanie nie wolno współżyć, wykonywać irygacji pochwy ani przechodzić badania ginekologicznego. Lekarz pobiera próbkę do analizy przed manualnym zbadaniem kobiety. A kiedy robić cytologię? Najlepszy jest czas między 10. a 18. dniem cyklu, chociaż dopuszcza się pobranie materiału do badania od 4. dnia po miesiączce do 4. dnia przed następną miesiączką.

Jak wygląda badanie cytologiczne?

Kobiety przed pierwszym badaniem mają wątpliwości, czy cytologia boli. Badanie jest bezbolesne, chociaż nieprzyjemne. Wiele też zależy od kobiety i tego, czy będzie potrafiła się rozluźnić na fotelu u ginekologa. Podczas cytologii lekarz wsuwa do pochwy wziernik. Po uzyskaniu dostępu do szyjki macicy specjalną szczoteczką pobiera próbkę do analizy. Nie jest to bolesne, ale może być nieprzyjemne. Badanie trwa bardzo krótko. Preparat jest utrwalany i zabezpieczany, a następnie przekazywany do laboratorium.

