Małgorzata Borysewicz z "Rolnik szuka żony" została zaatakowana w sieci. Była uczestniczka hitu Telewizyjnej Jedynki z okazji rozpoczęcia roku szkolnego pokazała swoje dzieci, ale takiej reakcji z pewnością się nie spodziewała. Rolniczka pokazała gorzki komentarz i stanowczo na niego zareagowała! Sprawdźcie, o co chodzi!

Małgorzata Borysewicz z "Rolnik szuka żony" reaguje na gorzki komentarz

Dziś wielki dzień dla każdego ucznia. W poniedziałek 4 września dzieci oficjalnie zakończyły wakacje i wróciły do szkoły. Dumne mamy chętnie publikują w sieci zdjęcia swoich pociech, które rozpoczęły naukę. Ania Bardowska z "Rolnik szuka żony" pokazała, jak odprawiła dzieci do szkoły i zdradziła, że jej syn jest uczniem 1. klasy szkoły podstawowej.

Zdjęcie z wyjścia do szkoły opublikowała również Małgorzata Borysewicz. Rolniczka pokazała uroczy kadr z córką i synem.

Daliśmy radę. To ważny dzień dla naszej rodzinki- napisała rolniczka.

Małgorzata Borysewicz z "Rolnik szuka żony" pokazała wyjątkowy kadr z synem i córką, ale takiego komentarza z pewnością się nie spodziewała. Rolniczka bardzo dosadnie zareagowała na gorzką wiadomość.

Co to za moda na prezenty na początek roku??- napisał ktoś do Małgorzaty.

- To nie prezenty. To wyposażenie do przedszkola, chusteczki i takie tam mydełka- odpowiedziała rolniczka.

Małgorzata nie ukrywa, że ma dośc tego typu zaczepek.

Polak to lubi Polakowi zaglądać w portfel. Chyba nie zrobiłam nigdy relacji dzieci i prezentów ze sklepu... a nawet gdyby... Dlaczego nie pokazuję dzieci zbyt często? Bo nie podobają mi się komentarze w stylu... czemu to, czemu tamto? To my jesteśmy rodzicami i to my je wychowujemy!

Oglądaliście program "Rolnik szuka żony" z udziałem Małgorzaty i śledzicie jej losy za pośrednicwtem mediów społecznościowych?

