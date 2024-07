Aby pobudzić do wzmożonej pracy mięśnie brzucha możesz w domu ćwiczyć nożyce. Są to wymachy nóg poziome i pionowe, które napinają tkankę mięśniową brzucha.

Aby uzyskać efekt płaskiego brzucha wykonuj 6 razy w tygodniu nożyce. Ćwiczenia te możesz robić w sposób poziomy lub pionowy. Poprawne wykonywanie tych ćwiczeń i systematyczne zwiększanie powtórzeń sprawi, że po miesiącu pojawią się pierwsze rezultaty.

Nożyce na brzuch: pionowe

Nożyce powinno się wykonywać na macie, ponieważ przy tym ćwiczeniu ważne jest, by kręgosłup na całej długości przylegał do podłoża. Połóż się na plecach, podnieś wyprostowane nogi pod kątem 30 stopni do podłoża i zacznij je unosić naprzemiennie. Wykonaj przynajmniej 10 powtórzeń na jedną nogę.

Nożyce na brzuch: poziome

Nożyce poziome są trudniejsze do wykonania. Leżąc na macie, podnieś wyprostowane ale rozchylone nogi na boki tak, aby pomiędzy nogami a podłogą uzyskać kąt 30 stopni. Zacznij przyciągać lewą nogę w prawą stronę, a prawą w lewo. Niech nogi zaczną przypominać nożyce, które tną papier. Pamiętaj, że jedna noga musi być nad drugą, wtedy uzyskasz efekt „cięcia”. Wykonaj 10 powtórzeń.

Nożyce muszą być wykonywane przy prostych ramionach, położonych wzdłuż ciała. Plecy na całej długości muszą przylegać do podłoża.